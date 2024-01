Heydai, para saber dónde va tu tiempo

Seguramente te has preguntado más de una vez dónde van esas 24 horas que en teoría tienes cada día.

Hay ciertas horas que son fáciles de rastrear, pero la gran mayoría van al limbo, las cuentas no cuadran, y la sensación de que «no hemos hecho nada» crece dentro de nosotros como un cáncer.

Dicho esto, he de decir que no soy muy amigo de las aplicaciones que usamos para rastrear nuestras tareas. La mayoría de las veces consumen tanto tiempo que acaban generando un problema adicional, en lugar de una solución, pero la nueva versión de Heydai me ha gustado lo suficiente como para comentarla por aquí.

Se trata de una herramienta integral de planificación y seguimiento del tiempo, diseñada para ayudar a los usuarios a administrar mejor su tiempo y sus actividades diarias. Esta aplicación está disponible en la App Store, no hay versión para android de momento.

Entre lo que ofrece tenemos:



Línea de tiempo visual : Permite a los usuarios registrar y planificar sus días en una interfaz gráfica intuitiva, facilitando la visualización de cómo se distribuye el tiempo.

: Permite a los usuarios registrar y planificar sus días en una interfaz gráfica intuitiva, facilitando la visualización de cómo se distribuye el tiempo. Recomendaciones en la línea de tiempo : Proporciona sugerencias personalizadas basadas en el uso y las preferencias del usuario.

: Proporciona sugerencias personalizadas basadas en el uso y las preferencias del usuario. Establecimiento y seguimiento de objetivos : Ayuda a los usuarios a definir y monitorear sus metas personales o profesionales.

: Ayuda a los usuarios a definir y monitorear sus metas personales o profesionales. Estadísticas en el panel de control : Ofrece un análisis detallado de cómo se gasta el tiempo, con desgloses por día, semana y mes.

: Ofrece un análisis detallado de cómo se gasta el tiempo, con desgloses por día, semana y mes. Check-ins : Envía recordatorios matutinos y vespertinos para mantener a los usuarios centrados y equilibrados.

: Envía recordatorios matutinos y vespertinos para mantener a los usuarios centrados y equilibrados. Tareas repetitivas : Facilita la gestión de tareas recurrentes.

: Facilita la gestión de tareas recurrentes. Integración con el calendario de apple : Permite una sincronización fluida con el calendario del dispositivo.

: Permite una sincronización fluida con el calendario del dispositivo. Gráficos históricos : Muestra visualmente el historial de actividades y la gestión del tiempo.

: Muestra visualmente el historial de actividades y la gestión del tiempo. Modo oscuro: Para una experiencia visual más cómoda en diferentes condiciones de iluminación.

Heydai ofrece una suscripción mensual o anual para acceder a todas sus funciones. Interesantemente, la aplicación proporciona una semana de prueba gratuita antes de iniciar la renovación automática de la suscripción, a menos que se cancele.

En esta nueva versión han mejorado tanto la línea de tiempo como el dashboard, que han sido rediseñados para mejorar la experiencia del usuario. También han simplificado el registro, por l oque ahora es más fácil registrar y planificar el día.

Es una solución robusta y bien pensada para la gestión del tiempo y la planificación diaria. Su enfoque en la facilidad de uso, junto con la integración de funcionalidades avanzadas como el seguimiento de objetivos y los insights personalizados, la convierten en una herramienta potencialmente valiosa tanto para usuarios individuales como profesionales.

Aún así, si veis que tardáis más de lo debido para gestionar la información, canceladlo antes de que sea demasiado tarde.

Lo tenéis en heydai.app