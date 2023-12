Bluesky permite ocultar publicaciones y ver los vídeos de los enlaces sin salir de la app

Bluesky está recibiendo una serie de nuevas funciones como parte de su nueva actualización.

Nuevas dinámicas que le dan más opciones a los usuarios para que puedan personalizar su experiencia dentro de la plataforma. Te contamos los detalles.

Nuevas funciones para la aplicación de Bluesky

Si Bluesky ha sido tu nuevo destino como alternativa a X, te interesará conocer las novedades que está implementando en su última actualización.

Por ejemplo, ahora se suma la posibilidad de ocultar las publicaciones que no nos interesan. Con solo elegir la opción «Ocultar post» desde el menú de los tres puntitos de la publicación, Bluesky la eliminará de nuestro feed.

Sin embargo, un detalle a tener en cuenta es que esta función aún está en beta, y que esta selección no se sincroniza entre los dispositivos. Por otro lado, ahora podrás abrir directamente los vídeos que se comparten mediante enlaces en la misma aplicación.

Por ejemplo, cuando encuentras en tu feed un enlace con vídeos de YouTube o Twitch. Y la misma dinámica aplica a los enlaces de audio de SoundCloud o Spotify.

Una nueva dinámica que se activa gracias a que Bluesky ahora cuenta con un reproductor de música y vídeos en la misma aplicación. Ten en cuenta que la reproducción no es automática, así que tendrás que pulsar sobre el contenido para que se reproduzca en la aplicación.

Podrás ver publicaciones de Bluesky sin iniciar sesión

También se ha lanzado una actualización pensada para aquellos que aún no son usuarios de Bluesky. No hará falta iniciar sesión para buscar usuarios, ver perfiles o publicaciones. Por supuesto, es una dinámica que también te será útil si tienes una cuenta, pero no quieres iniciar sesión para realizar una consulta rápida.

Por otro lado, si no quieres que tus publicaciones de Bluesky se muestren de esta forma, y que puedan verla personas que no han iniciado sesión en la plataforma, podrás realizar establecerlo en la configuración.

Imagen de Bluesky