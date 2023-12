SciPub+, una herramienta para escribir tesis y estudios académicos en general

Si estás escribiendo tu tesis, y necesitas organizar ideas, escribir el resumen, detallar algunos puntos y demás, echa un vistazo a la recomendación del día.

Se trata de SciPub+, una plataforma que ofrece una solución para este tipo de tareas, siendo así un avance significativo en la escritura científica.

SciPub+ es una herramienta creada por investigadores activos, lo que garantiza que entiende y aborda específicamente las necesidades del mundo académico. Esta afinidad con los usuarios finales es lo que diferencia a SciPub+ de otras herramientas genéricas. La plataforma ofrece asistentes de escritura impulsados por inteligencia artificial, que facilitan la creación de documentos académicos. Estos asistentes están diseñados para automatizar tareas repetitivas y guiar a los usuarios a través de las secciones críticas de un artículo, como introducción, métodos, resultados y discusión.

Con SciPub+, cada asistente se enfoca en una etapa específica de la escritura académica, integrando las mejores prácticas y técnicas comprobadas para mejorar la calidad del contenido. Al interactuar con SciPub+, los usuarios pueden completar sus trabajos más eficientemente y mejorar sus habilidades de escritura académica, gracias a la exposición a estilos, estructuras y lenguajes adecuados.

Si ponéis el estudio, os genera el abstract, listo para ser editado, por ejemplo. Otras tareas que hace:

Outline Oracle: recorra su viaje de investigación con esquemas estructurados.

Ayuda para resúmenes: resúmenes elaborados profesionalmente a partir de sus manuscritos.

Intro Infer: presentaciones convincentes para cautivar a su audiencia.

Lit Linker: Precisión en la elaboración de revisiones bibliográficas exhaustivas.

Method Maker: detalla tus metodologías con claridad y profundidad.

Revelación de resultados: presente resultados impactantes con precisión visual.

Concluir el arte: Saque conclusiones reveladoras de sus hallazgos.

Visual Vibe: subtítulos y descripciones que se adaptan perfectamente a tus ilustraciones.

Text Tune: Eleve su borrador a la excelencia académica.

Hilo de tesis: automatice borradores completos para su tesis sin esfuerzo.

La plataforma permite organizar, guardar y revisitar proyectos, reduciendo la entrada repetitiva de datos y mejorando la eficiencia del trabajo académico.

Actualmente SciPub+ se encuentra en constante evolución, incorporando nuevas características y mejoras basadas en el feedback de la comunidad académica. En la versión actual podemos usarlo para la creación de un esquema inicial para pulir la redacción final de una tesis, así como los pasos intermedios, donde la plataforma ofrece asistencia en cada paso del camino.

Me impresionó la función de regeneración de texto, que permite ajustar rápidamente el contenido en caso de no estar satisfecho con el primer resultado. Esta funcionalidad refleja un entendimiento profundo de las necesidades y desafíos que enfrentan los investigadores, aunque si no hay una base decente (un trabajo hecho sin IA), el resultado será pésimo.

Lo tenéis disponible en scipubplus.com, donde ya hay algunas animaciones que ayudan a entender en qué puede ayudar a la comunidad de usuarios.