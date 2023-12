De los creadores de Zenly llega Location, para compartir ubicación con amigos y más

Volvemos a poner nuestras miradas en Amo, la compañía emergente con sede en París, especializada en el lanzamiento de aplicaciones sociales interconectadas, que hoy acaba de presentar una nueva aplicación que les será más que familiar a los usuarios de Zenly, la aplicación de redes sociales que Snap, la empresa matrix de Snapchat, adquirió en 2017 y cerrada hace un año, pese a haber sido una de las aplicaciones de mayor crecimiento desarrollada en Europa.

La nueva aplicación se llama Location y desde Amo la publicitan señalando que permitirá colocar a los amigos en el mapa, «desde controlar a tu equipo hasta hacer movimientos para quedar».

Location se suma a ID como aplicación para crear una forma más expresiva y divertida de perfil de redes sociales, y Capture, aplicación de cámara social, que sin parecerse a Instagram ni semejantes, permite crear y compartir imágenes con familiares y amigos.

Ex-trabajadores de Zenly lanzando una opción muy similar

Se da la circunstancia de que detrás de Amo se encuentran los que fueron en su momento desarrolladores de la aplicación Zenly, por lo que ellos mismos han tratado de volver a la palestra con una aplicación similar, aunque sin llegar a ofrecer todo lo que llegó a ofrecer en su momento Zenly.

Según las características publicitadas en X:

– Vea dónde están sus amigos ahora mismo, en tiempo real.

– Verifique su estado, como cuánto tiempo han estado allí y el nivel de la batería.

– Obtén indicaciones para llegar a ellos con un solo toque o mediante tus aplicaciones favoritas para compartir viajes.

– Comuníquese mientras viaja con súper envíos (muestre algo de amor, toque para llamar su atención).

Con controles de privacidad integrados

Lógicamente, no podía faltar las opciones que permitirán a los usuarios establecer con quienes quieren compartir sus ubicaciones y otros datos, tanto en todas las aplicaciones de Amo como en aplicaciones específicas de la misma.

Y es que se puede dar el caso de que uno quiera compartir la foto con un contacto en Capture pero no su ubicación en Location, entre otros posibles ejemplos.

Llegar a un mayor número de usuarios, un trabajo árduo

Además de los que ya usan ID y Capture, siendo más fácil que adopten Location, desde Amo tienen que trabajar para que los antiguos usuarios de Zenly vuelvan y llegar a formar parte de la nueva propuesta, y mucho más lejos, convencer a nuevos usuarios a formar parte del ecosistema de aplicaciones de Amo.

No estará de más que la nueva aplicación también adopte otras funciones sociales, (¿quizás compartir asistencia a eventos públicos?), al objeto de atraer a un mayor número de usuarios, y por ende, se convierta en una poderosa alternativa de redes sociales.

Y es que es habitual escuchar que los usuarios no se registran en una aplicación porque allí no están sus amigos. Este caso me hace recordar a lo ocurrido con Gowalla, que también trata de resurgir.

Enlace: Location en Apple App Store