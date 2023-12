Flipboard activa ActivityPub, comenzando su integración en el Fediverso en tres fases

Cumpliendo con lo prometido a principios de año, Flipboard comienza a tener soporte para el protocolo ActivityPub, que es el protocolo de Internet empleado por los servicios de redes descentralizados que forman parte del llamado fediverso.

A lo largo de este año ya hemos visto como Flipboard ha dado la espalda a X (antes Twitter) por la subida de costes del uso de la API, entre otros aspectos, apostando por llevar su actividad de redes sociales en Mastodon y en BlueSky.



En su momento hablamos de que Flipboard lanzó su propio servidor de Mastodon, flipboard.social, aunque fue únicamente con fines experimentales para ellos y sus usuario, posibilitando su familiarización.

Flipboard comienza a federar cuentas de usuario

Pues bien, ahora es la propia aplicación de Flipboard la que se encuentra vinculándose al Fediverso, gracias a las modificaciones necesarias que se irán realizando en el back-end, permitiendo inicialmente el seguimiento de un número seleccionado de cuentas, hasta un total de 25, a través de cualquier plataforma social del fediverso, además de Mastodon y Pleroma.

Entre las 25 cuentas federadas desde hoy se encuentran editores de noticias globales, tecnología, música, juegos, viajes y ciencia, creadores de contenido como Erin Brockovich y Jefferson Graham, así como The News Literacy Project, The 74 y The Conversation, varias organizaciones sin fines de lucro dedicadas a promover el periodismo no partidista y combatir la desinformación.

Flipboard también añade a la ecuación la federación de su cuenta de Medium en su aplicación, que según señalan, muestran «excelentes historias de sus mejores escritores».

Flipboard tiene la intención de que, llegado el próximo mes de abril, se pueda hacer seguimiento de cualquier cuenta de usuario pública en Flipboard desde cualquier otra plataforma del fediverso y al contrario, que los usuarios de Flipboard, además del seguimiento que ya realicen en otras cuentas, también puedan hacer seguimiento de los contenidos publicados en otras plataformas del fediverso.

Se respetarán, eso sí, las configuraciones de privacidad establecidas en las cuentas.

De esta manera, Flipboard dejará de ser el jardín amurallado, y serás más interesante en el momento en el que Threads, de Meta Platforms, conocido también como el «Twitter de Instagram» también comience a tener soporte para ActivityPub.

Este movimiento beneficia a todo el fediverso en general al permitir el seguimiento de muchos más contenidos, y posibilitando que el fediverso pase a convertirse en una alternativa más sólida a X (antes Twitter).

Casualmente o no, hoy también es noticia que la Comisión Europea haya abierto un proceso formal contra X por lo que entienden como algunos incumplimientos de la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA).

Las tres fases

Lo que se inicia hoy es la primera de las tres fases en la que ha dividido la integración en el fediverso:

– Fase 1: (Hoy) Federación 25 editores y creadores a modo de pruebas para recabar comentarios

– Fase 2: (Enero) Permitir el seguimiento e interacción desde el fediverso con cualquier usuario público de Flipboard

– Fase 3: (Abril) Permitir que cualquier persona en Flipboard siga e interactúe con cualquier cuenta pública en Fediverse.

Sentando precedente

Desde Flipboard señalan además que están ayudando a sentar un precedente sobre cómo se llegarán a federar otros servicios en el futuro, por lo que procederán de manera reflexiva y colaborativa.

Pese a Flipboard.com pasa a ser nueva instancia de Mastodon, en la cual se encontrarán todas las cuentas federadas de Flipboard, desde la plataforma seguirán manteniendo flipboard.social donde cualquiera pueda crear una cuenta de Mastodon y usar su nativa en un servidor «rápido, seguro y confiable», lo que da certeza de que la instancia no llegará a desaparecer como si pudiese llegar a ocurrir con otras.

Esfuerzos en mejorar la moderación y ayuda a otras instancias

Y ante el nuevo escenario, anuncian también que:

Estamos ampliando nuestras capacidades de moderación global a nuestra presencia en Fediverso. También continuaremos innovando y ampliando nuestro enfoque de moderación de “más vale prevenir que curar”. Reconocemos de antemano que no seremos perfectos al abordar todos los problemas de moderación, pero nos comprometemos a trabajar rápidamente para resolverlos a medida que surjan.

Y si todavía no fuera suficiente, colaborarán también con propietarios de otras instancias, tanto pequeñas como grandes. Sin duda un gran paso en el ecosistema de servicios que forma parte del fediverso.

Más información/Crédito de la imagen: Flipboard