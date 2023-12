Cómo ver un mismo vídeo en bucle sin anuncios

Recientemente, me topé con un proyecto interesante en el ámbito de la música en streaming: YouTube Music Loop. Es una herramienta que emerge como solución para aquellos amantes de la música que buscan opciones económicas y prácticas para disfrutar de sus melodías favoritas de manera ininterrumpida.

La esencia de YouTube Music Loop reside en su capacidad para reproducir música continuamente. ¿Tienes una canción que no puedes dejar de escuchar? Esta función te permite disfrutarla sin límites.

Una característica clave es la reproducción en segundo plano. Puedes seguir escuchando tu música incluso con la pantalla del dispositivo bloqueada, ideal para cuando estás en movimiento o concentrado en otra actividad.

Poder crear listas de reproducción personalizadas con tus bucles favoritos es otro punto fuerte. Esta herramienta te permite organizar tus gustos musicales de una manera más personalizada y accesible.

El servicio ofrece un seguimiento de las veces que se ha repetido una canción, lo cual resulta curioso y útil para entender tus patrones de escucha.

El creador de YouTube Music Loop, Fausto Torres, menciona planes para hacer la aplicación más amigable para dispositivos móviles. Una mejora que, sin duda, elevará la experiencia de usuario.

YouTube Music Loop me llamó la atención por su simplicidad y eficacia, aunque es muy posible que Youtube acabe retirándolo por violar sus términos de uso. Al creador del vídeo no le hará ninguna gracia saber que alguien lo está reproduciendo miles de veces y no gana nada con la publicidad incrustada.

El proyecto nace de una necesidad personal de Fausto Torres, quien, tras cancelar su suscripción a Spotify Premium, decidió crear una solución propia. Invita activamente a los usuarios a dar feedback y sugiere mejoras futuras para el servicio.

Podéis probarlo en ytb-music-loop.web.app