Showtime cambiará su nombre a Paramount+ With Showtime

Atentos al rebranding de Showtime, que empezará a llamarse «Paramount+ With Showtime», previsto para el 8 de enero de 2024. Este cambio no es solo una mera modificación de nombre, sino una señal clara de cómo las grandes corporaciones están adaptando sus estrategias a las nuevas formas de consumo de contenido.

La decisión de Paramount Global de integrar contenidos lineales y de streaming bajo una misma marca es, sin lugar a dudas, un movimiento astuto. Al combinar Showtime con Paramount+ se están adaptando a las tendencias de consumo actuales y están preparando el terreno para futuras innovaciones en la industria del entretenimiento. Es evidente que el streaming ha cambiado las reglas del juego, y Paramount está respondiendo a este cambio de manera proactiva.

Lo más emocionante de esta fusión es el acceso a los originales de Paramount+ que ahora tendrán los suscriptores. Imaginen poder disfrutar de series aclamadas como «Sexy Beast» o la adaptación del videojuego «Halo», junto con clásicos de Showtime. Esta amalgama de contenido no solo amplía las opciones para los espectadores sino que también enriquece la experiencia de visualización.

A pesar de los cambios, es importante destacar que la programación original de Showtime seguirá formando parte del nuevo catálogo. Esto significa que series como “The Woman in the Wall” o “Yellowjackets” seguirán estando disponibles, asegurando así que los seguidores de Showtime no pierdan sus programas favoritos.

En este nuevo escenario, algunos suscriptores de cable tendrán acceso online a través de aplicaciones de streaming autenticadas. Esta flexibilidad en el acceso al contenido es un claro reflejo de cómo las compañías están buscando ofrecer una mayor comodidad y opciones a sus usuarios.

Con el lanzamiento de una campaña promocional, Paramount busca informar y educar a sus suscriptores sobre estos cambios. Esto es crucial para asegurar una transición suave y mantener una relación sólida con su base de usuarios.

No podemos ignorar que esta estrategia tiene similitudes con otras marcas, como la integración de HBO en la app Max de Warner Bros. Discovery. Esto nos muestra que estamos ante una tendencia más amplia en la industria, donde las fusiones y las sinergias entre plataformas lineales y de streaming se están convirtiendo en la norma.