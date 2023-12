Microsoft te dará más opciones para personalizar los widgets de Windows 11

El equipo de Microsoft compartió alguna de las nuevas funciones que están probando en Windows 11 bajo la última versión para el canal Canary.

Y una de las novedades tiene que ver con nuevas opciones para que los usuarios personalicen el contenido que se muestra en los widgets de Windows 11.

Nuevas opciones para personalizar los widgets en Windows 11

Microsoft quiere mejorar la experiencia que brinda con los widgets de Windows 11. Y para ello, está sumando más opciones para que los usuarios puedan personalizar el contenido que se muestran en los widgets.

Por ejemplo, uno de los cambios que se está probando es la posibilidad de usar una cuenta de Microsoft diferente a la que se usa para iniciar sesión en Windows. Es decir, los usuarios ya no estarán limitados a usar la cuenta asociada a Windows, sino que pueden optar por otra cuenta de Microsoft para los widgets.

También permitirá seleccionar el contenido que desean que se muestren en los widgets. Así podrás, por ejemplo, eliminar los artículos y noticias que no te interesan. Estos pequeños cambios pueden ser un incentivos para los usuarios que no usan los widgets porque la configuración no se ajusta a sus preferencias.

Novedades para Bloc de notas de Windows 11

Y estas no son las únicas novedades que está preparando el equipo de Microsoft para una futura actualización de Windows 11. También piensa actualizar el Bloc de notas con una nueva función: recuento de caracteres.

Con esta función, podrás ver desde la barra de estado el total de los caracteres de todo el documento, o puedes seleccionar un fragmento del texto para que te muestre los caracteres de tu selección. Y así verás, por ejemplo, 56 de 324 caracteres.

Y por otro lado, también está probando la posibilidad de elegir «editar Bloc de Notas» directamente desde el Explorador de archivos. Por supuesto, todas estas funciones aún no están en la versión estable de Windows 11, así que tendremos que esperar a futuras actualizaciones para comprobar sus dinámicas.