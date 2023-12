Bing estrena Deep Search, un paso más en su buscador

Bing, el conocido buscador de Microsoft, ha dado un paso adelante en la búsqueda por internet. La compañía ha presentado Deep Search, una función que mejora significativamente cómo interactuamos con las búsquedas en línea. Y no es solo una mejora más, sino un cambio notable que merece nuestra atención.

Deep Search no es un mero ajuste, es una evolución en cómo los motores de búsqueda entienden nuestras consultas. Utilizando el poder de GPT-4, la última versión de la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, Bing ahora puede ofrecer respuestas más precisas y detalladas a nuestras preguntas más complejas.

Pensemos en un ejemplo práctico: Si estás buscando información sobre programas de fidelidad en Japón, Deep Search no se limitará a mostrarte sitios web generales. En cambio, expandirá tu consulta para abarcar detalles específicos, como beneficios, requisitos y limitaciones de estos programas, comparaciones con otros métodos de pago y ejemplos de tarjetas populares en diferentes sectores.

Uno de los mayores desafíos en la búsqueda en internet es la ambigüedad. Aquí es donde brilla Deep Search. Si tu consulta tiene varias interpretaciones posibles, el sistema te presentará descripciones detalladas para cada una, permitiéndote elegir la que mejor se ajuste a tu intención. Esto es algo realmente útil, ya que a menudo nos encontramos luchando para formular preguntas que los motores de búsqueda entiendan correctamente.

Deep Search va más allá de las búsquedas habituales. Busca páginas que se ajusten a la descripción expandida de tu consulta, incluso si estas páginas no incluyen tus palabras clave originales. Luego, clasifica los resultados no solo por relevancia, sino también por su nivel de detalle, confiabilidad y actualidad. Esto significa que obtienes información no solo precisa, sino también de calidad.

Aunque Deep Search suena impresionante, es importante recordar que es una función opcional. Puede tomar hasta 30 segundos para ofrecer resultados, lo cual es un pequeño precio a pagar por la calidad de la información que proporciona. Además, no reemplaza la búsqueda web tradicional, sino que la complementa (respirad, profesionales SEO).

Deep Search, presentado con detalle en blogs.bing.com, marca una nueva era en las búsquedas en línea, y Google está cerca de presentar su solución semejante. El mundo de la web está a punto de cambiar radicalmente, y pocos estamos preparados para aceptarlo.