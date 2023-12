Meta ya no permitirá chatear con amigos de Facebook desde Instagram

El equipo de Meta anunció que la posibilidad de chatear con cuentas de Facebook desde Instagram será eliminada.

Así que, la integración entre Instagram y Messenger para cruzar mensajes, que está disponibles desde años, ya no estará disponible. Te contamos los detalles.

Ya no podrás enviar chats a tus amigos de Facebook desde Instagram

En 202o, Facebook anunció una nueva dinámica que permitiría cruzar mensajes entre Messenger e Instagram.

Esto no solo llevó a una nueva forma de comunicación entre los usuarios de las diferentes plataformas, sino que también un cambio en la interfaz de los mensajes directos de Instagram para adaptarse a las posibilidades que brindaba Messenger.

Tres años después, esta dinámica llega a su fin. Meta anunció que a partir de mediados de diciembre ya no estará disponible la función que permite enviar mensajes a Facebook Messenger directamente desde Instagram. Esto implica que se terminará cualquier interacción con tus amigos de Facebook desde Instagram.

Meta acaba con la integración de Instagram y Messenger

Cuando se aplique esta nueva medida, ya no podrás iniciar chats o llamadas con cuentas de Facebook desde Instagram. Y por supuesto, también significa que ya no será posible que vean tu estado de actividad, o sepan si has visto el mensaje enviado, desde cuentas de Facebook.

Así que, si quieres comunicarte con tus amigos de Facebook, tendrás que hacerlo desde tu cuenta de Facebook o desde Messenger. Por otro lado, el equipo de Meta también ha mencionado qué pasará con los chats que hayas intercambiado usando esta dinámica.

Los chats quedarán como solo lectura, así que no los perderás, pero eso no significa que podrían tener futuras interacciones desde esas conversaciones. Y estos chats solo permanecerán en Instagram, y no se trasladarán a la bandeja de entrada de Messenger o Facebook.