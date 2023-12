Para crear presentaciones automáticas a partir de Google Analytics

Os comento ahora una herramienta que puede cambiar la forma en que presentamos los datos de Google Analytics. Se llama Plus AI y su propuesta es sencilla pero impactante: automatizar la creación de informes utilizando la inteligencia artificial.

Plus AI realmente destaca por su integración con Google Slides y su facilidad de uso, y al permitir personalizar el resultado, es más flexible de lo que parece a simple vista.

Disponible en plusdocs.com, la principal ventaja de Plus AI es su integración sin fisuras con Google Slides. Esto significa que no hay necesidad de aprender a manejar un nuevo software. Simplemente con nuestra cuenta de Google, podemos empezar a transformar nuestros datos de Google Analytics en presentaciones atractivas y profesionales.

Una de las características más notables de Plus AI es su capacidad para generar diapositivas automáticamente. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también asegura una presentación coherente y bien diseñada. Además, la herramienta permite personalizar temas y estilos, lo que ofrece una gran flexibilidad para que cada presentación refleje nuestra marca o preferencias personales.

Puede crear informes automatizados, de forma que nuestros informes pueden actualizarse automáticamente con los últimos datos, eliminando la necesidad de hacerlo manualmente cada semana.

Lo que realmente diferencia a Plus AI es su facilidad de uso. No se requieren habilidades especiales o herramientas adicionales. Esto lo hace accesible para cualquier persona, independientemente de su experiencia técnica.

Herramientas como Plus AI no solo facilitan la vida de quienes trabajamos con datos; también nos permiten concentrarnos en lo que realmente importa: analizar y comprender estos datos para tomar mejores decisiones. Lógicamente, cada caso e sun caso, por lo que es posible que la información recogida por esta herramienta no sea la que realmente necesitas en tu empresa, pero, sea como sea, seguro que alguna de las transparencias obtenidas puede ser de utilidad.

Mientras tanto, aún estamos esperando sentados a que Google Analytics nos ofrezca una herramienta con IA que nos diga lo que tenemos que actualizar, sobre lo que tenemos que escribir y lo que podemos optimizar, eso sí ayudaría a los que trabajamos cada día en el mundo de la información.