iA Writer 7, para escribir textos con el soporte de la Inteligencia Artificial

La llegada de iA Writer 7 ha captado mi atención. Esta última versión del conocido software de escritura minimalista trae consigo una novedad significativa: una función de autoría que permite diferenciar claramente entre el texto escrito por uno mismo y el generado por sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT.

Al utilizar iA Writer 7, noté algo particular: mientras mi texto aparece en negro, el texto generado por IA se muestra en gris. Esta diferenciación visual es sutil, pero sumamente efectiva. Me permite, como creador de contenido, ver de un vistazo qué partes de mi trabajo son genuinamente mías y cuáles han sido asistidas por la IA.

El equipo de iA Writer ha sido claro en su intención con esta función. No buscan que la IA reemplace nuestra voz única como escritores, sino que actúe como un colaborador, un compañero de diálogo que enriquece nuestro proceso creativo. Esta filosofía resuena conmigo; siempre he creído en el potencial de la IA para mejorar, no reemplazar, nuestras capacidades humanas.

Durante mis pruebas, descubrí que el proceso de reconocimiento de texto de IA es en gran parte manual. Esto implica una decisión consciente de nuestra parte como escritores para mantener la integridad y transparencia en nuestra obra. La herramienta reconoce mejor el texto de IA cuando se incluye el prompt original, lo cual es una consideración interesante sobre cómo interactuamos con estas tecnologías.

Actualmente, esta característica está disponible únicamente en las versiones de Mac, iOS y iPadOS de iA Writer. Sin embargo, hay planes de expandirla a otras plataformas como Windows y Android. Por otro lado, la publicación de su especificación en GitHub abre las puertas a la colaboración y estandarización, algo crucial en el ámbito tecnológico actual.

iA Writer 7 representa un paso hacia una colaboración más profunda y consciente entre la humanidad y la inteligencia artificial. Es un recordatorio de que, aunque la tecnología avanza rápidamente, la esencia y la autenticidad de nuestra voz como autores sigue siendo primordial.

Tenéis acceso a la herramienta en ia.net