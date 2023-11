Inteligencia artificial en LinkedIn: La nueva herramienta para potenciar tu perfil profesional

LinkedIn, esa plataforma que muchos de nosotros usamos para conectar con el mundo laboral, ha dado un paso interesante. Recientemente, han integrado una función de inteligencia artificial, basada en el modelo GPT-4 de OpenAI, específicamente diseñada para ayudar a sus suscriptores premium a mejorar sus perfiles.

La idea es sencilla pero prometedora: esta herramienta, accesible a través de un llamativo botón dorado que invita a «escribir con IA«, analiza tu perfil actual y genera sugerencias para tu encabezado y la sección «acerca de». Pero, ¿es realmente efectiva? Vamos a desgranarlo.

Desde que OpenAI irrumpió en el panorama tecnológico con ChatGPT, hemos visto cómo la IA generativa se ha ido colando en diversos productos y servicios. En este caso, LinkedIn, bajo el paraguas de Microsoft, no se ha querido quedar atrás.

Al probar esta nueva función, me he encontrado con opiniones divididas. Por un lado, es innegable la comodidad de recibir sugerencias automáticas que pueden servir de punto de partida. Sin embargo, algunos usuarios, incluyéndome, hemos notado que estas pueden ser demasiado genéricas y, en ocasiones, no del todo precisas. La personalidad y el tono únicos de cada uno a veces se pierden en este proceso automatizado.

Aquí es donde entra en juego nuestro papel crítico. LinkedIn afirma que alrededor del 70% de los usuarios terminan aplicando las sugerencias de la IA, ya sea literalmente o con ajustes. Esto me lleva a pensar en la importancia de no perder nuestra esencia. La tecnología está para ayudarnos, pero el toque personal sigue siendo irremplazable.

Pero la cosa no acaba aquí. LinkedIn está explorando otras formas de incorporar la IA en su plataforma. Desde resumir feeds personalizados hasta ayudar en la redacción de publicaciones y mensajes, e incluso en la búsqueda de empleo. Este tipo de innovaciones apuntan a una integración más profunda de la inteligencia artificial en nuestras interacciones digitales cotidianas.

Tras examinar esta nueva funcionalidad de LinkedIn, me queda claro que la IA puede ser una herramienta valiosa, pero no debe ser vista como un sustituto de nuestra propia voz y personalidad. La clave está en saber cómo y cuándo usarla para potenciar nuestras habilidades y presentación profesional, sin perder lo que nos hace únicos.