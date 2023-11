OnePlus AI Music Studio, así he creado mi primera canción sin saber nada de música

Ya sabéis que siempre estoy en la búsqueda de innovaciones que marquen un antes y un después en la forma en que interactuamos con la tecnología. Pues el caso es que ahora me he topado con una herramienta que, sin lugar a dudas, está marcando un hito en el campo de la creación musical: el OnePlus AI Music Studio.

Lo primero que me llamó la atención de OnePlus AI Music Studio es su accesibilidad. No necesitas tener un dispositivo de la marca para utilizar esta herramienta; cualquier persona con un navegador web y una conexión a Internet puede sumergirse en el mundo de la creación musical. Esto rompe barreras y pone la tecnología de punta al alcance de todos, algo que siempre celebro.

Adentrándome en la plataforma, descubrí una interfaz de usuario amigable y minimalista. OnePlus ha hecho un excelente trabajo al eliminar la complejidad innecesaria, facilitando a los usuarios, incluso a los novatos, la creación de música. Esta sencillez es crucial para animar a más personas a explorar su lado creativo.

La personalización es otro aspecto destacable. Puedes elegir entre diferentes géneros, estados de ánimo y estilos de videoclip. Esto te da un control creativo sobre la música que quieres producir, algo que valoro enormemente como amante de la música.

Como podéis ver en la captura superior, podemos crear un rap sobre un tema específico, y el resultado, con vídeo musica incluido, no es nada malo (podéis verlo en este enlace)

El proceso para crear una canción es sencillo pero potente. Tras un rápido registro, eliges tus preferencias y proporcionas un prompt de texto para guiar a la IA en la creación de la letra. Lo fascinante es ver cómo tus palabras se transforman en una canción completa, acompañada de un videoclip si así lo deseas.

Tampoco es perfecto, que conste. En mi caso el resultado no tiene letra, solo música, y aunque el prompt era «un perro enamorado», el vídeo carece de perros de cualquier tipo (aquí lo tenéis).

Una vez que tu creación está lista, puedes compartirla en redes sociales. En la era digital, compartir es una forma de vida, y OnePlus lo facilita, permitiendo que tu música llegue a un público más amplio.

OnePlus no solo ofrece una herramienta, sino que también fomenta la creatividad comunitaria. Con concursos y desafíos, invita a los usuarios a compartir sus obras y potencialmente ganar premios. Este enfoque comunitario enriquece la experiencia y motiva a los usuarios a seguir creando.

Reflexiones Finales

Explorar OnePlus AI Music Studio me ha hecho reflexionar sobre cómo la tecnología puede ser un puente hacia la creatividad y la expresión artística, pero echo de menos la inclusión de más variables.

No podemos elegir instrumentos, no podemos darle una personalización más detallada… es todo muy aleatorio, por lo que no deja de ser una forma curiosa de crear algo, pero sin que nuestra creatividad influya en nada.

Es algo curioso, eso sí, que os animo a probar en aimusicstudio.oneplus.com