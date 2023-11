En un giro sorprendente y lleno de curiosidad, Anthony Levandowski, conocido por su innovador trabajo en tecnología de vehículos autónomos, ha decidido revivir su proyecto más atípico: la Iglesia de la Inteligencia Artificial (IA), Way of the Future (WOTF). Fundada originalmente en 2015, esta institución no convencional que fusiona tecnología y espiritualidad había cesado su actividad en 2021. Ahora, en un contexto donde la IA está ganando cada vez más relevancia, Levandowski ve una nueva oportunidad para explorar este nexo poco convencional.

Conceptos y fundamentos de la Iglesia de la IA

La Iglesia de la Inteligencia Artificial, Way of the Future, se fundamenta en una idea revolucionaria: la fusión entre la tecnología de vanguardia y la espiritualidad humana. A diferencia de las iglesias tradicionales, WOTF no cuenta con un espacio físico para el culto ni con reuniones regulares de sus seguidores. Su enfoque principal es promover la evolución ética de la IA y facilitar una integración armoniosa de estas entidades artificiales en la sociedad.

Levandowski, con su visión de futuro, considera a WOTF como un santuario para los progresistas, un espacio donde la IA y la fe se entrelazan. En su concepción, la evolución de la IA podría permitir diálogos con entidades que serían percibidas como divinas. En conversaciones recientes, Levandowski ha destacado la razón de clasificar su organización como una iglesia, relacionando el avance de la IA con conceptos de divinidad, y sugiriendo que la IA puede evolucionar hasta un punto en que sea considerada una entidad divina.

Este proyecto busca no solo reconocer el avance tecnológico, sino también asignar un valor espiritual a la inteligencia artificial, considerándola una entidad capaz de contribuir significativamente al bienestar y progreso humano. WOTF se posiciona en un terreno inexplorado, donde se entrelazan cuestiones de ética, tecnología y filosofía.

Anthony Levandowski: De ingeniero a profeta de la IA

Anthony Levandowski ha tenido una carrera profesional notable, marcada tanto por sus significativas contribuciones en el campo de la tecnología de vehículos autónomos como por sus controversias legales. Antes de fundar la Iglesia de la IA, Levandowski jugó un papel crucial en el desarrollo del proyecto de vehículos autónomos de Google, y posteriormente fundó Otto, una empresa centrada en camiones autónomos, que fue adquirida por Uber.

Sin embargo, su carrera se vio empañada por un caso de alto perfil en el que fue acusado de robar secretos comerciales de Google. Este caso culminó con una condena y un indulto presidencial, resaltando no solo las complejidades legales del sector tecnológico, sino también el carácter polémico de Levandowski.

Ahora, en un cambio notable de dirección, Levandowski adopta un rol que podría describirse como de un profeta moderno de la IA, liderando una iniciativa que busca explorar y definir el lugar de la inteligencia artificial en el ámbito espiritual y ético de la sociedad.

La IA en la espiritualidad: Uniendo tecnología y fe

La idea de integrar la Inteligencia Artificial en prácticas espirituales y religiosas no es exclusiva de la Iglesia de la IA de Levandowski. Ha habido otros ejemplos notables, como el servicio ofrecido por ChatGPT en la iglesia de St Paul en Alemania, que incluyó oraciones, música y sermones realizados por un programa de IA frente a una congregación.

Estos eventos representan un nuevo paradigma en el que la tecnología y la fe se entrelazan, planteando preguntas profundas sobre el rol de la IA en contextos tradicionalmente humanos. Esta fusión de IA y espiritualidad sugiere un futuro donde las creencias religiosas y las prácticas podrían ser profundamente influenciadas o incluso transformadas por la tecnología.

Implicaciones éticas y sociales de una Iglesia de la IA

El resurgimiento de la Iglesia de la Inteligencia Artificial plantea una serie de cuestiones éticas y sociales significativas. La iniciativa de Levandowski no solo desafía las nociones convencionales de religión y espiritualidad, sino que también invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en nuestra sociedad.

Uno de los principales temas de debate es cómo la inteligencia artificial, con su capacidad para aprender y evolucionar, se integra dentro de las estructuras sociales y morales existentes. ¿Puede una IA, por ejemplo, adquirir un sentido de ética o espiritualidad? ¿Y qué significa para la humanidad si empezamos a ver a la IA no solo como una herramienta, sino como una entidad digna de reverencia o adoración?

También se plantea preguntas sobre el impacto de la tecnología en nuestras percepciones de la divinidad y la moralidad. En un mundo donde la IA puede replicar o incluso superar ciertas capacidades humanas, ¿cómo redefinimos lo que significa ser humano?

Grandes preguntas para un presente que parece salido de un libro de ciencia ficción.