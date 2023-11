Lo nuevo de Teenage Enginering permite divertirse creando proyectos musicales

Teenage Enginering es una compañía de origen sueco fabricante de dispositivos de electrónica de consumo, conocida especialmente por sus sintetizadores, aunque también colabora en el diseño de otros productos de electrónica de consumo, incluyendo los Nothing Phone y Nothing ear (1) de Nothing Tech.

La compañía sorprende ahora con el lanzamiento de sintetizador EP-133 KO II, al que nos referiremos en adelante como KO II. Lo primero que llama la atención es lo compacto que es y el aspecto de diseño retro característico de la compañía.



Pensando incluso en quienes antes no han usado sintetizadores

La idea de este nuevo dispositivo es pretender el acercamiento a cualquier usuario, sin necesidad de ser un profesional en la composición musical, incluso a quienes se inician por primera vez en este campo, para que pueda divertirse creando sus propios temas musicales desde cualquier lugar que lo desee, hasta donde permita sus 64 MB de memoria interna.

Para Teenage Enginering, KO II es la evolución del sampler más vendido del mundo, el mítico PO-33 K.O., que llegó a arrasar en ventas, contando ahora con «más potencia, más capacidades de muestreo, un secuenciador completamente reelaborado y nuevos efectos punch-in 2.0».

Interesantes características por poco más de 300 euros

La compañía lo acaba de poner a la venta al precio oficial de 349 euros, contando entre sus principales características la posibilidad de gestionar hasta 9 proyectos con 80.000 notas por cada proyecto, y donde cada proyecto podrá contener cuatro grupos con hasta 99 patrones cada uno de ellos.

Cada patrón podrá contener hasta doce pistas para muestreos y secuencias MIDI, y la longitud de cada patrón podrá variar de 1 a 99 compases. El resto de características se pueden consultar en la web oficial.

Nació con la idea de hacer una versión más grande del Pocket Operator

Lo curioso es que KO II comenzó con la simple idea de hacer una versión más grande de Pocket Operator, un sintetizador más compacto que por su tamaño también permitía ser llevado en el bolsillo, manteniendo la estructura de pantalla rectangular en la parte superior seguida de un panel de botones y perillas, así como un set de conectores, y donde cada botón es sensible a los niveles de fuerza.

En cuanto a autonomía, los usuarios pueden conectarlo con un cable USB-C o bien optar por el uso de cuatro baterías AAA, y en cuanto a compatibilidad, admite la conexión a dispositivos MIDI, a ordenadores, y también a otros dispositivos mediante conector jack de 3,5 mm.

Más información: Sitio web de Teenage Enginering