Zuckerberg adelanta la llegada de dos nuevas herramienta creativas impulsadas por IA

No cabe duda de que desde Meta Platforms prefieren que los usuarios usen las tecnologías de la compañía al uso de tecnologías de terceros para crear contenidos a llevar a sus principales plataformas sociales.

De ahí a que vayan desfilando a lo largo del tiempo dando vida a numerosas herramientas creativas dentro de sus principales plataformas sociales, una situación más favorable que integrar opciones de terceros o bien que los mismos salgan a otra aplicación.



Un adelanto de lo nuevo que podrán hacer los usuarios

Con ello en mente, Mark Zuckerberg, CEO de Meta Platforms, acaba de hacer un adelanto de dos nuevas herramientas impulsadas por IA generativa que tarde o temprano aterrizarán para todos los usuarios de Facebook e Instagram.

Estas dos nuevas herramientas tienen un denominador común, Emu, el modelo básico de la compañía para la generación de imágenes. Este será el que impulse las funciones de Emu Edit y Emu Vídeo.

Emu edit

Emu Edit, según dejó ver Zuckerberg en un Reel, permitirá realizar retoques a las imágenes fotográficas únicamente mediante el uso de las descripciones de texto, donde bastará que los usuarios indiquen lo que quieren para que la herramienta proceda a realizar el cambio, sin ninguna acción más por parte del usuario.

Sorprende que la propia herramienta pueda ser capaz de reconocer los diferentes elementos de una imagen, y evitar que los usuarios tengan que hacer selecciones de elementos, estando de este modo a la altura de tecnologías de otras compañías.

Emu video

Emu Video, por su parte, permite crear vídeos en base a descripciones, donde puede trabajar sólo o conjuntamente con imágenes de referencia, aunque los resultados quedan bastante lejos de ser realistas, si bien supone una mejora con respecto a otras tecnologías que en el pasado más reciente lanzó Meta.

Por ahora no se sabe cuando llegarán estas nuevas herramientas a Facebook e Instagram, aunque dado el ritmo de acontecimientos, lo más lógico es que no se demore mucho en ofrecerlos con idea de que los usuarios no se vean obligados a recurrir a herramientas de terceros, que como sabemos, también experimentan importantes avances.

Más información: Reel de Mark Zuckerberg en Facebook