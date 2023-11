Facebook no te envía alertas cuando alguien hace una captura de tus fotos

Hay mucha gente que se aprovecha del desconocimiento del público en general para enviar «trampas» por Internet. Una de ellas está basada en el «alguien ha hecho una captura de pantalla de tu perfil de Facebook, o de tu publicación», algo que prácticamente ninguna compañía realiza hoy por hoy. Si recibes una alerta semejante, desconfía, no es oficial.

¿Notifica Facebook cuando alguien captura la pantalla con tus fotos?. La respuesta es NO, y aquí te doy más detalles.

Facebook no envía alertas cuando alguien toma una captura de pantalla de tu perfil o de tus publicaciones. Mucha gente lo desea, claro, ya que en muchos casos el contenido publicado es confidencial y no queremos que salga del entorno donde lo publicamos, pero si alguien hace una captura, no tendremos como saberlo.

La amenaza es clara. En una era donde la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, la preocupación por la privacidad se intensifica. Las IA pueden crear imágenes y videos manipulados, conocidos como deepfakes, haciendo aún más crítico el control sobre quién captura nuestro contenido en redes sociales. Si alguien captura nuestras fotos en las redes sociales, podría generar nuevo contenido usando nuestro rostro, y nosotros no tendremos cómo saberlo.

Meta, la empresa matriz de Facebook, ha dado un paso hacia la protección de la privacidad con una actualización en Facebook Messenger. Ahora, los mensajes que desaparecen automáticamente avisan si alguien intenta hacer una captura de pantalla. Sin embargo, esta medida no se extiende a los chats regulares, lo que deja un hueco en la seguridad de nuestras conversaciones cotidianas.

Una de las formas más efectivas de proteger tu privacidad es bloquear tu perfil de Facebook. Al hacerlo, limitas el acceso a tu contenido solo a tus amigos, reduciendo el riesgo de capturas de pantalla no deseadas. El proceso es sencillo: accede a tu perfil, selecciona el menú de tres puntos y elige bloquear tu perfil.

Recordemos que en el mundo digital de hoy, la información es poder y proteger nuestra privacidad es más crucial que nunca. Mantenerse informado y tomar medidas proactivas son los primeros pasos para asegurar nuestra seguridad en línea. Mantened vuestros perfiles privados a no ser que tengáis una fuerte razón para no hacerlo.