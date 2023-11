Threads ya deja eliminar el perfil sin afectar tu cuenta de Instagram

Meta está resolviendo uno de los problemas que se han creado desde el lanzamiento de Threads.

Si bien los usuarios que crearon su cuenta en Threads estaban entusiasmados por conocer las novedades de la app, no se percataron que se sería imposible eliminar el perfil sin afectar sus cuentas de Instagram. Un problema que ya tiene solución.

Threads ya permite eliminar tu cuenta sin afectar a Instagram

Una vez que pasó el furor por conocer las funciones Threads, los usuarios se dieron cuenta que la app no contaba con la opción de eliminar la cuenta. No, no existía la posibilidad de eliminar la cuenta de forma nativa, ya que Threads forma parte de Instagram.

Así que al eliminar el perfil de Threads también se estaría eliminando la cuenta de Instagram. El equipo de Meta dio una solución a medias habilitando la posibilidad de desactivar el perfil de Threads.

Con esta acción, el perfil y todo el contenido publicado se mantendrían ocultos de forma temporal, hasta que el usuario desactivara esta función. Sin embargo, esta función está muy lejos de la decisión de querer eliminar de forma definitiva la cuenta de Threads.

Así que la única alternativa era esperar hasta que Meta desarrollara la opción para eliminar la cuenta de Threads sin que afectara nuestra de Instagram. Una solución que ya comienza a implementarse, tal como anunció Adam Mosseri.

Cómo eliminar tu cuenta de Threads

Sí, podrás eliminar tu cuenta de Threads de forma independiente a tu cuenta Instagram. Así que esta acción la podrás realizar desde la configuración de la app de Threads siguiendo unos pocos pasos: Configuración >> Cuenta >> Eliminar o desactivar perfil >> Eliminar.

Con esta acción se eliminará tu perfil de Threads y todo su contenido. Ten presente que si quieres volver a crear una cuenta en la app, tendrás que esperar que pasen 90 días.

Y no es la única novedad que se ha anunciado para Threads, que soluciona uno de los problemas que plantearon los usuarios. Como ya te contamos en un artículo anterior, los usuarios podrán impedir que las publicaciones de Threads se vean en Instagram o Facebook/

Imagen de Instagram