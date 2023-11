Buscar mensajes por fechas, lo nuevo de Whatsapp

Hoy me he topado con una actualización en WhatsApp Web que merece ser destacada. Algunos beta testers de la aplicación han recibido acceso a una nueva funcionalidad que permite buscar mensajes por una fecha específica. Imagina poder retroceder en tus conversaciones a un día en particular, sin tener que desplazarte eternamente o intentar recordar esa palabra clave esquiva.

Este nuevo sistema, identificado por wabetainfo.com en la versión beta 2.2348.50, introduce un icono de calendario que, al ser seleccionado, nos brinda un visor de fechas. De esta manera, con solo un clic, nos enfocamos en la comunicación de un día concreto, facilitando enormemente la gestión de nuestros mensajes, especialmente aquellos que no contienen texto, como los videos o las notas de voz.

La estabilidad de esta característica sugiere que su disponibilidad para el público general podría estar a la vuelta de la esquina. Aunque en mis pruebas aún no he tenido el placer de explorar esta función, la anticipación crece con los comentarios positivos de quienes sí han podido hacerlo.

Durante los últimos días hemos visto buenas novedades en esta plataforma. Recordad que está probando la verificación por correo electrónico, lo que facilita el acceso a nuestra cuenta cuando la señal de celular es débil o inexistente, y está innovando en la forma en que interactuamos en grupos más amplios, como los canales (en este enlace tenéis el nuestro), donde se está testando la posibilidad de realizar encuestas de manera anónima. Esta función protege nuestra privacidad, permitiéndonos expresar nuestras opiniones sin reservas.

Son pequeños detalles que hacen que la plataforma vaya mejorando poco a poco, quedando siempre entre los primeros puestos del mundo de la mensajería instantánea. Lo curioso es que en esta ocasión el calendario solo se ve en Whatsapp Web, que es precisamente donde hay menos conversaciones cargadas.