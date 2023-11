Lo nuevo de Crunchyroll para jugar a juegos de anime en móviles

Crunchyroll, la plataforma de transmisión de Sony especializada en contenidos de anime, acaba de presentar la llegada de Crunchyroll Game Vault como su gran apuesta por el mundo de los juegos para los dispositivos móviles.

Crunchyroll Game Vault se inicia con Captain Velvet: The Jump+ Dimensions, River City Girls, Wolfstride, Behind the Frame: The Finest Scenery, y Inbento, como los cinco primeros títulos a los cuales se irán añadiendo otros nuevos a lo largo del tiempo.



Los juegos móviles sobre anime ya tienen su lugar

Al igual que otras plataformas de transmisión, todos estos juegos carecerán de compras integradas y sin anuncios, y se ofrecerán a los mencionados suscriptores sin coste adicional. Para ello, los usuarios deberán ser suscriptores de Mega Fan y Ultimate Fan, las dos opciones por suscripción más avanzadas, dirigirse a la sección Crunchyroll Game Vault de la aplicación con sesión iniciada en sus cuentas, elegir el título y bajárselo a través de la tienda oficial de aplicaciones.

La plataforma dice que Crunchyroll Game Vault ya se encuentra disponible en más de 200 países, aunque por ahora para la plataforma Android, aunque pronto llegará también a la plataforma iOS.

Al ser una plataforma de transmisión especializada en contenidos de anime, los títulos se centrarán en juegos relacionados con esta temática, lo que se diferenciará de manera notable con respecto a Netflix y Apple Arcade.

Agregando más valor para los seguidores del anime

El lanzamiento llega al día siguiente de anunciar la asociación con Walmart para la puesta en marca de más de 2.400 puntos de venta en los EE. UU. para la venta de productos relacionados a los seguidores de esta temática.

Desde la plataforma también invitan a los usuarios a participar indicando tanto cuales de los títulos actuales comenzarán a jugar, así como los títulos siguientes que desean ver en la nueva característica que ahora se abre a nivel global.

Como siempre, ante las novedades, nunca estará de más tener la última versión disponible de la aplicación.

Ya será cuestión de que Crunchyroll Game Vault llegue también a los usuarios de iOS, aunque podemos imaginar que su lanzamiento implicará una serie de desafíos de manera semejante a otras plataformas, aunque lo más interesante será ver el ritmo de llegada de nuevos títulos.

