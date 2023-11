Cómo hacer un cómic con ChatGPT, paso a paso

Desde que ChatGPT tiene a Dalle-E integrado, podemos pedir que haga imágenes únicas directamente desde dentro de la plataforma, y eso es algo que abre las puertas a un nuevo mundo de creatividad.

En este artículo os explicaré cómo se puede hacer un cómic, paso a paso, usando esta nueva opción de ChatGPT, disponible en la versión Plus.

Os lo explico en vídeo y con pantallazos:

Lo primero que debemos hacer es seleccionar la opción DALL-E de ChatGPT, tal y como se muestra en la captura:

Ahora le decimos lo que queremos en el primer prompt. En mi caso le dije:

Quiero hacer un comic donde la protagonista sea una niña pelirroja de aproximadamente 13 años, con vestido verde. Quiero que todas las imagenes del comic use el mismo estilo de dibujo (a lo impresionismo) . A la niña la llamaremos Anna. La primera imagen, muestra a Anna leyendo un libro en el bosque, sentada.

Puedo seguir pidiendo opciones, pero me gusta la primera, así que pulso sobre ella para ver la descripción interna que ha usado:

Esto es muy importante, ya que ese texto lo usaré en todas las viñetas para que el estilo usado sea el mismo (o muy parecido).

Pasamos a la segunda viñeta. Fijaos que en la descripción ya incluyo el texto del estilo copiado antes (no hay problema si el texto enviado está en dos idiomas, ChatGPT es muy listo con esas cosas).

En la tercera viñeta la quiero con cara de asustada, porque hay un móvil escondido que destrozará su pasión por la lectura (lo siendo por el spoiler).

Ahora vamos a por un móvil con ojos escondido detrás de un árbol. Es la imagen que menos me ha gustado, por lo que podría ir editando la descripción hasta conseguir el resultado deseado.

En la quinta imagen muestro a Anna enfadada, lanzando el libro.

Aquí la tenemos recogiendo el móvil:

Y, por último, sentada usando el móvil, sin el libro. Esta no me ha gustado tampoco mucho, pero para el ejemplo vale.

Hay algunas cosas que hay que tener en cuenta:

A veces pone trenzas y a veces pone pelo suelto. Es importante especificar en el prompt cómo queremos estos detalles, para evitar que la cosa se desmadre.

Podemos ir ajustando el estilo del trazo para que no use técnicas diferentes en cada viñeta, aunque no es algo sencillo de hacer, hay que tener paciencia.

Si queremos incluir elementos en alguna viñeta, podemos hacerlo a base de modificar prompts, pero también podemos usar otros editores que generan contenido IA dentro de una imagen existente.

No recomiendo que uséis esto para vender cómics por Amazon, a no ser que la idea sea fantástica, el resultado sorprendente y no haya ningún problema con los derechos autorales de la imagen. Lo que sí recomiendo es que apliquéis esto como práctica educativa, como entretenimiento, como creación de contenido para redes, para transmitir ideas… las probabilidades son infinitas.

Por cierto, para maquetar el contenido podéis usar Canva, que ya tiene plantillas para cómics.