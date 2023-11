Google tiene una nueva forma de mostrarte las notificaciones en el móvil

Google está implementando una nueva dinámica en Android que te ayudará a lidiar con las frecuentes notificaciones de la app.

No es necesario que actives ninguna función para disfrutar de este nuevo sistema, ya que estará activo de forma predeterminada en la app de Google. Te contamos de qué se trata.

Un feed para las notificaciones de la app de Google

Si eres un usuario intensivo de Google en el móvil, puede que recibas muchas notificaciones de la app durante el día… recomendaciones, pronóstico del tiempo, informes deportivos, temas de interés, etc.

Y puede que más de una vez estas notificaciones pasen desapercibidas, y pierdas algún dato que podría interesarte. Para solucionar este problema, el equipo de Google está implementando una nueva dinámica en Android.

Tal como mencionan en 9to5Google, Google está agregando un feed de notificaciones en la app. Sí, podrás ver el historial de notificaciones y verificar si se te ha pasado alguna información importante.

Cómo ver las notificaciones de Google en Android

Este feed no se muestra en la página principal de la app de Google, sino que lo encontrarás cuando pulses sobre el icono de la campanita que verás junto a tu avatar de perfil. Cuando realices esta acción, te llevará a una nueva página para mostrarte todas las notificaciones recientes, divididas en «Hoy» y «Antes».

Cada notificación conservará la fecha y la opción de ver más información con solo pulsar sobre ella, así que no te perderás de nada si no las mirado antes. Por otro lado, en cada notificación se agregan las opciones «Eliminar», «Desactivar notificaciones sobre..», «No me interesa», y «Enviar comentarios».

Si algunas de las notificaciones ya no te interesa, puedes aprovechar esta dinámica para desactivarlas. Un detalle a tener en cuenta es que este «feed de notificaciones» esta activo tanto si has habilitado las notificaciones en tu dispositivo o no.

Así que, si no quieres recibir las reiteradas notificaciones de la app de Google, pero tampoco quiere perdértelas, puedes mantenerlas desactivadas y dar un vistazo al feed cuando quieras revisarlas.