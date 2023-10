Cómo crear la estructura de tu nuevo sitio web de forma automática

La planificación de un sitio web o una aplicación es una tarea que requiere precisión, eficiencia y colaboración. En este contexto, surge Octopus.do como una herramienta que promete facilitar este proceso a través de la inteligencia artificial y una serie de funcionalidades versátiles.

Octopus.do es una herramienta de planificación de sitios web y aplicaciones que utiliza inteligencia artificial para automatizar y optimizar la creación de mapas del sitio (no mapas mentales, no, sitemaps). No es solo un generador de sitemaps, sino una solución integral para diseñadores, desarrolladores y especialistas en SEO.

Entre las funcionalidades más destacadas se encuentran:

Generación de Sitemaps con IA : La herramienta permite que los usuarios simplemente ingresen sus requisitos y dejen que la inteligencia artificial genere la fase inicial del mapa del sitio.

: La herramienta permite que los usuarios simplemente ingresen sus requisitos y dejen que la inteligencia artificial genere la fase inicial del mapa del sitio. Mapeo Visual del Sitio : Ofrece un flujo interactivo que permite arrastrar y soltar elementos, facilitando la creación de estructuras visuales.

: Ofrece un flujo interactivo que permite arrastrar y soltar elementos, facilitando la creación de estructuras visuales. Bloques de Contenido: La posibilidad de añadir bloques de contenido para detallar aún más la estructura del sitio.

Aquí tenéis un ejemplo de cómo ha creado el mapa del sitio para un blog sobre alzheimer:

Octopus.do se integra perfectamente con Figma, permitiendo convertir automáticamente los enlaces de los tableros de Figma en vistas previas de diseño. Además, ofrece múltiples opciones de exportación, incluidos formatos como PDF, PNG, TXT y XML.

En lo que se refiere a la optimización para motores de búsqueda (SEO), crucial en la planificación de cualquier sitio web, Octopus.do cuenta con una sección de notas de SEO actualizada que permite importar etiquetas desde cualquier sitio web.

La herramienta ofrece también colaboración en tiempo real, donde cada cambio se actualiza instantáneamente para todos los miembros del equipo. Esto es especialmente útil para equipos remotos o distribuidos geográficamente.

Con planes de precios que comienzan desde 7 euros al mes, Octopus.do se presenta como una opción accesible tanto para individuos como para agencias digitales. Aún así, el mapa que veis arriba lo he creado de forma gratuita, por lo que podéis probarlo antes de soltar el monedero.

Inteligencia artificial, colaboración en tiempo real, SEO… todo en una única plataforma.

Más información en Octopus.do