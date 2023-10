3 traductores que puedes llevar en tu bolsillo cuando viajes y no pasar estrés con los idiomas

Quién no ha viajado a otro país o ciudad con un idioma diferente al nuestro y no ha pasado dolores de cabeza por el tema de la comunicación. Esto es más frecuente de lo que parece, y pese a que Google Traductor nos puede echar una mano cuando estamos por fuera, muchas veces no es práctico, y menos si no queremos ir sacando el móvil en las salidas.

Así pues, gracias a los traductores de bolsillo esto no será un impedimento en los viajes y aventuras. Por medio de los mismos, puedes comunicarte con personas fácilmente en más de 70 idiomas y dialogar sin problema. Aquí tenemos 3 de los que más destacan en el mercado.

Vasco Translator M3

Este es un dispositivo del tamaño de una grabadora. Siendo funcional por medio de una red telefónica correspondiente, consulta a sus buscadores para dar una respuesta en un aproximado de medio segundo, resultando una traducción casi exacta. Si no posee una red de telefonía estable, puesto que hay lugares con mala cobertura, el dispositivo puede seguir trabajando mediante conexión Wi-Fi.

Un dato de este cómodo dispositivo es que permite recuperar las conversaciones que fueran tenidos a lo largo de vuestro viaje, siendo posible guardándolas en el mismo o enviándolas por correo electrónico posteriormente. De esta manera, representando una solución efectiva para la comunicación con personas del mundo. Lo pueden conseguir en Amazon por 299 euros aproximadamente.

Xiaomi Mijia Dictionary Pen

Es un equipo nuevo, fabricado y diseñado por la empresa china Xiaomi. Teniendo un diseño peculiar, pues tiene forma de lápiz, pero es algo totalmente alejado de las capacidades de un lápiz común y corriente. Ya que, este mismo tiene mismo, posee ojos y oídos y tiene la capacidad de traducir cualquier idioma con el cual nos encontremos. En él no solamente encontraremos un escáner, sino una grabadora de sonidos muy potente.

Asimismo, para traducir un escrito solamente deberán encender el dispositivo y realizar el mismo movimiento al subrayar un texto con un marcador resaltante, la diferencia es que el texto se capta gracias a una cámara de 8 megapixeles instalada en el extremo del mismo y se reflejará ya traducido en la pantalla en el idioma de su preferencia.

Traductor Instantáneo Shimshon

Esta alternativa dispone de interesantes características que lo ubican como uno de los mejores traductores de bolsillo en la actualidad. Resaltando que tiene la capacidad de traducir alrededor de 108 idiomas y 12 de ellos sin necesidad de estar conectado a una red de internet, traduciendo a una velocidad de 0,5 segundos.

Tiene una pantalla de 3 pulgadas táctil, haciéndolo accesible a guardar en cualquiera de vuestros bolsillos. Y así mismo, el micrófono posee una reducción de sonido, optimizando su funcionamiento. También, cuenta con una batería de 1.500 mAh y ofrece capacidad de uso por hasta 8 horas de funcionamiento de manera seguida. Disponible próximamente en Amazon.