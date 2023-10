Llegan las capacidades de generación de imágenes y borradores de textos por IA en Google SGE

A través del proyecto experimental Search Generative Experience (SGE) lanzado por Google durante la pasada primavera para experimentar con capacidades impulsadas por la inteligencia artificial generativa en las búsquedas, llega ahora la capacidad de generación de imágenes mediante indicaciones, similar a la integración de Dall-e 3 en Bing, y también la capacidad de generar borradores de textos personalizados.

En lo referente a la capacidad de generación de imágenes a través de indicadores, se trata de una capacidad que llega para salvar a aquellos usuarios en aquellos momentos en la que no encuentren imágenes específicas a lo que se tenga en mente o bien se desee plasmar ideas de forma visual o simplemente se busque inspiración.



A este respecto, bastará con establecer indicaciones comenzando con «draw” o “sketch» en el campo de búsquedas de Google para obtener posteriormente hasta cuatro imágenes, pudiendo ir una por una y obtener de cada una de ellas descripciones detalladas con posibilidad de realizarle cambios.

Igualmente, los usuarios pueden, desde los resultados de Google Imágenes, presionar la opción «Generar algo nuevo» para obtener cuatro imágenes generadas por IA permitiendo hacer lo mismo, la edición de las descripciones detalladas de cada una de ellas para obtener imágenes más precisas a lo que se busca.

En cualquier caso, las descripciones detalladas también se pueden guardar en Google Drive o bien exportar para usar en otras herramientas si fuera necesario. El abanico de posibilidades creativas es enorme, si bien Google ha establecido mecanismos para usos responsables.

En este sentido, bloquearán la creación de imágenes que vayan en contra de su política de uso prohibido de IA generativa, incluido el contenido dañino o engañoso, y todas las imágenes generadas incluirán etiquetas de metadatos y marcas de agua integradas para indicar que fue generadas por Inteligencia Artificial.

Esta capacidad se encuentra al alcance de los usuarios mayores de 18 años que optaron por participar en el SGE, tienen la configuración de sus cuentas en inglés y se encuentren en los Estados Unidos.

Por otro lado, llega la capacidad de creación de borradores de textos, permitiendo a los usuarios crear contenidos pudiendo establecer la amplitud y el tono, y llegado el momento, exportarlos hacia otras aplicaciones.

A modo de ejemplo:

Tal vez esté investigando proyectos de mejoras para el hogar, como cómo convertir su garaje en una oficina en casa. Después de encontrar ideas útiles en la web y contratistas con los que le gustaría ponerse en contacto, puede pedirle a SGE que «Write a note to a contractor asking for a quote to turn my garage into a home office».