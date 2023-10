Desarrollan nanochip capaz de proteger a dispositivos conectados frente a ciberataques

Según publica hoy la web de la Universidad de Sevilla, un equipo de investigadores pertenecientes al Instituto de Microelectrónica de Sevilla (IMSE, CSIC-Universidad de Sevilla) ha logrado crear un nanochip capaz de proteger a los dispositivos electrónicos haciéndolos más seguros y protegiéndolos frente a los ciberataques gracias a su capacidad de generación de claves únicas y números aleatorios.

El nanochip es el resultado del proyecto SPIRS (Secure Platform For ICT Systems Rooted at the Silicon Manufacturing Process), contando con financiación de la Unión Europea con el montante de 5 millones de euros.



Buscando una plataforma capaz de proteger dispositivos electrónicos

Con el proyecto SPIRS, la UE persigue el desarrollo de una plataforma que combine hardware dedicado Root of Trust y un núcleo de procesador con capacidad de ofrecer un conjunto completo de servicios de seguridad, según podemos leer en su web oficial.

La Universidad de Sevilla informa de que el nuevo nanochip dispone de un conjunto de primitivas criptográficas que conforma una raíz de confianza para aumentar la seguridad de sistemas electrónicos, sobre todo, en aquellos con recursos limitados en cuanto a memoria o potencia, como es el caso de los dispositivos conectados, conocidos como dispositivos IoT, así como dispositivos pequeños como puedan ser las pulseras cuantificadoras.

El nuevo nanochip como el mejor escudo de protección

Para Piedad Brox, investigadora del IMSE-CSIC que coordina el proyecto:

El chip microelectrónico diseñado en este proyecto, al ser adherido a un sistema electrónico, lo dota de un conjunto de mecanismos de protección a nivel físico (hardware) y esto hace que aumente su inmunidad frente a ataques basados en software malicioso, también conocidos como malware.

Sobre el conjunto de primitivas criptográficas, señala que si bien de por sí ya permiten proteger al dispositivo en el que se integre, añade que con su combinación permite:

crear una raíz de confianza, es decir, un escudo protector mucho más seguro; y permiten, entre otras funcionalidades, generar una clave digital única del dispositivo que puede usarse para generar claves criptográficas efímeras de alto nivel de seguridad, así como generar números aleatorios que cumplen los criterios de calidad fijados por el organismo internacional de estandarización NIST

También se avanza en la soberanía digital europea

El desarrollo del nanochip ha permitido cumplir con uno de los objetos del proyecto SPIRS, aunque también se ha beneficiado de la búsqueda de la soberanía digital europea mediante la iniciativa denominada European Chip Act., en la que a nivel nacional, se ha reflejado con la llegada de Perte Chip por parte del Gobierno de España con el objetivo de reforzar las capacidades de diseño y producción de la industria de la microelectrónica y los semiconductores en el país.

El nanochip es además el primero en diseñarse y fabricarse como parte del proyecto SPIRS, que según la nota de prensa de la Universidad de Sevilla, pone de manifiesto la capacidad del equipo liderado por la investigadora Piedad Brox en el ámbito de la seguridad digital hardware, un ámbito en el que, según la investigadora:

Se trata de un sector que es clave para garantizar la construcción de una sociedad digital segura, de confianza y sin incidencias que proteja a los servicios públicos y privados en la Unión Europea

Más información: Universidad de Sevilla