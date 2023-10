Una estructura de 130 gramos capaz de levantar 100 kg

La robótica suave está ganando terreno como una solución viable para manipular objetos delicados. Pero, ¿qué sucede cuando se necesita combinar delicadeza con fuerza bruta? Un nuevo desarrollo en agarres robóticos podría tener la respuesta.

Los agarres robóticos convencionales, hechos de materiales rígidos, tienen limitaciones en cuanto a flexibilidad y seguridad. Su baja capacidad de carga y estabilidad de agarre los hacen inadecuados para levantar objetos pesados o para manipular objetos frágiles como huevos.

Investigadores del Korea Institute of Science and Technology (KIST) y del Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) han colaborado para desarrollar un agarre robótico suave que supera estas limitaciones. Este agarre utiliza una estructura tejida y pesa solo 130 gramos, pero puede levantar objetos de más de 100 kg.

La clave del éxito radica en una estructura tejida inspirada en textiles. Los investigadores utilizaron PET, un tipo de plástico, para crear tiras que se entrelazan en una estructura fuerte y flexible. Esta estructura permite que el agarre tenga una alta capacidad de carga relativa a su propio peso.

El coste de fabricación es de aproximadamente 2 euros por unidad y el proceso de fabricación puede completarse en menos de 10 minutos. Esto no solo lo hace eficiente en términos de coste y tiempo, sino que también es versátil, ya que puede adaptarse para manipular objetos de diversas formas y pesos.

Este tipo de agarre tiene el potencial de transformar operaciones en campos como la industria y la logística, donde se requiere un rendimiento de agarre fuerte. Su capacidad para manipular una variedad de objetos lo convierte en una herramienta valiosa para diversas aplicaciones.

Más información en Nature Communications.