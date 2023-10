Llegan los Chromebooks Plus, ofreciendo mejor rendimiento y con funciones de IA

Los Chromebooks son dispositivos portátiles bajo ChromeOS que llegaron hace más de diez años a modo de alternativa asequible a los portátiles convencionales, caracterizados por su gran facilidad de uso, su alto nivel de seguridad, y por sus atractivos precios, de tal modo que incluso llegó a tener gran acogida en sectores como el ámbito educativo en detrimentos de otras opciones tecnológicas.

Con el tiempo fueron evolucionando, llegando a aparecer incluso modelos de Chromebooks con mejores especificaciones de hardware, reflejándose esas mejoras también en sus precios, posibilitando con ello la disponibilidad de una variada gama de opciones y de precios entre las que escoger en función de las necesidades.



Ofreciendo un estándar de rendimiento garantizado

Pero para poner un poco de orden, y dada la trayectoria de los Chromebooks, ahora Google da un paso más y lanza oficialmente la categoría de los Chromebook Plus, dispositivos portátiles bajo Chrome OS caracterizados por incorporar procesadores más rápidos y el doble de RAM y almacenamiento interno, además de integraciones de herramientas de Google y funciones de Inteligencia Artificial.

En colaboración con sus socios, y atendiendo a las necesidades de los usuarios Google ha creado un estándar de rendimiento garantizado, cuyos equipos contarán como mínimo con las siguientes especificaciones:

CPU: Intel Core i3 de 12.ª generación o posterior, o bien AMD Ryzen 3 serie 7000 o posterior

RAM: 8 GB o más

Almacenamiento: 128 GB o más

Cámara web: 1080p+ con reducción de ruido temporal

Pantalla: IPS Full HD o mejor

Para llevar a cabo proyectos de todo tipo

Por ahora esta nueva categoría se estrena con estos tres modelos: Acer Chromebook Plus 514, Asus Chromebook Plus CX34, y HP Chromebook Plus 15a.

Google destaca la variedad de proyectos que se pueden llevar adelante, incluso de gran exigencia de hardware, con el uso de estos dispositivos, destacando no sólo la integración de sus herramientas sino además el uso de terceras aplicaciones, como las potentes herramientas de creación Adobe Photoshop en la web, Adobe Express y LumaFusion, para llevar a cabo proyectos de mayor exigencia gráfica.

Descuento para adquirir LumaFusion

Sobre LumaFusion señalan además que:

Si estás listo para ver qué tal se te da el montaje de vídeo, puedes usar el potente e intuitivo paquete de herramientas de edición de vídeo de LumaFusion. Este editor de vídeo de pistas múltiples está diseñado tanto para usuarios nuevos como avanzados, y tiene todo lo que necesitas para obtener resultados profesionales con tus vídeos. Los nuevos usuarios de Chromebook Plus reciben un descuento del 25% en el precio de pago único de LumaFusion, 34.99 €

Los nuevos Chromebook Plus cuentan además con la herramienta de Borrador Mágico en la aplicación Google Fotos integrada en Chromebook Plus, la nueva función Sincronización de Archivos de Chromebook con Google Drive, y la expansión de algunas de las funciones premium de Google Meet en estos dispositivos, entre otras posibilidades.

Mejoras y nuevas funciones irán llegando a lo largo del tiempo

Google promete que a lo largo del tiempo llegarán mejoras y nuevas funciones a estos dispositivos, incluyendo mejoras en el formateo de los textos, funciones de generación de imagen como la personalización de fondos, o la inclusión de fondos de IA generativa a las videollamadas, pero estas capacidades, como decimos, irán llegando por el camino.

Los interesados podrán adquirir sus unidades a partir del 9 de octubre de 2023 a través de los principales minoristas, a precios que parten desde los 449 euros.

Más información/Crédito de imagen: Google España