Activision ya tenía información sobre la nueva Nintendo Switch 2 desde el pasado año, según informe

Cada vez suena con más fuerza la llegada de una nueva generación de consolas Nintendo Switch, con un rendimiento que poco o nada tendría que llegar a envidiar a algunas de las potentes consolas de escritorio, pasando a ser un verdadero competidor a opciones como las de Asus o Valve, entre otras, que han ido llegando a lo largo del tiempo.

Si ya se empezaba a hablar de esta nueva generación de consolas portátiles gracias a las demostraciones que llegaron a ofrecerse en la Gamescom del mes pasado, ahora como parte del proceso judicial que enfrenta a Microsoft y la FTC por la compra de Activision Blizzard, acorde a un nuevo informe de The Verge, la posible llegada de la nueva generación va tomando más forma.



Con conocimiento anticipado y solicitando acceso temprano a prototipos

En este sentido, se ha sabido que responsables de Activision no sólo llegaron a tener constancia de los planes desde finales del pasado año, sino que también se estaban preparando para llevar títulos atractivos para la misma.

Antes de la sesión informativa que se programó para el 15 de diciembre de 2022, acorde a mensajes de correo electrónico interno de Activisión, Chris Schnakenberg, jefe de estrategia de plataforma y relaciones con socios de la misma, preparó un completo resumen del «Switch NG» (Switch de próxima generación) como parte de un extenso documento llamado «NG Switch Draft.pdf».

En un párrafo del mismo se señala que la nueva generación de Nintendo Switch tendrá un rendimiento cercano al de las consolas PS4 y Xbox One. Para ello, Activision quería ofrecer algo llamativo para la nueva consola, para lo que también solicitarían tener acceso temprano a prototipos de hardware de desarrollo y a demostrarlo tempranas.

Nintendo, preparando el lanzamiento con editoras clave

De manera general, responsables de Nintendo habían estado en conversaciones con diferentes editoras clave a lo largo de los meses con el objetivo de que las mismas se encuentren preparadas para el lanzamiento de la nueva generación de la Nintendo Switch, que se llegaría a llamar Nintendo Switch 2, y que según informó la publicación VGC en el pasado mes de julio, su lanzamiento tendrá lugar en el año 2024.

Según las informaciones que han ido llegando, la nueva generación apostaría por una pantalla LCD en lugar de una pantalla OLED, y seguiría optando por cartuchos físicos para los juegos, y de manera más cercana, se ha sabido que en la Gamescon de Agosto se mostró una versión de Zelda: Breath of the Wild, además de una demostración técnica de The Matrix Awakens Unreal Engine 5 de Epic Games, para el hardware avanzado de Nintendo Switch 2, apuntándose al uso de la tecnología de mejora DLSS de Nvidia con el trazado de rayos habilitado, lo que manifiesta que la nueva versión será capaz de ejecutar juegos de última generación.

Ya es cuestión de esperar a que se vayan sucediendo las informaciones, teniéndose ya una base de lo que los potenciales usuarios encontrarán una vez se lance al mercado.

