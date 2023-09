¿Quieres ser un marciano? Envía tu nombre a Marte con la NASA

¿Alguna vez has soñado con viajar a Marte pero te preocupa la falta de oxígeno, la radiación solar y, bueno, la falta de tiendas de conveniencia? La NASA tiene una solución para ti: enviar tu nombre al Planeta Rojo. No, no es una broma, y sí, es financiado por los contribuyentes.

Es tan simple como suena. Visita el sitio web de la NASA, introduce tu nombre, país y código postal. Si te sientes generoso, puedes dejar tu correo electrónico y te convertirás en un miembro del club de «viajeros frecuentes» de la NASA, acumulando más de mil millones de km de viajero frecuente. No, no podrás canjearlas por un vuelo a Marte… todavía.

Enviar nombres al espacio no es una idea nueva. Empezó en 1971 con una placa en la Luna que llevaba los nombres de 14 astronautas y cosmonautas fallecidos. Desde entonces, aproximadamente 20 misiones espaciales han llevado nombres, desde la sonda Cassini hasta el rover Perseverance en Marte.

Este programa es financiado por los impuestos de los ciudadanos y sirve como una estrategia de participación pública. Aunque algunos podrían cuestionar el gasto, la iniciativa ha demostrado ser efectiva para mantener el interés en la ciencia y la exploración espacial.

Claro, es emocionante, pero ¿es ético enviar nombres al espacio? ¿Qué pasa si una civilización extraterrestre intercepta la información? Hasta ahora, no hemos recibido respuestas de extraterrestres, pero es una cuestión que merece reflexión.

Más información en mars.nasa.gov