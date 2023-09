Tronsmart Halo 110, altavoz portátil con karaoke, para fiestas

Si buscas un altavoz portátil que no solo ofrezca un sonido de alta calidad sino que también añada un toque de diversión a tus reuniones, el Tronsmart Halo 110 podría ser tu mejor elección. Este dispositivo se presenta como una solución integral para aquellos que desean llevar su experiencia auditiva y social al siguiente nivel.

Después de probarlo durante algunas semanas, ya tengo mi opinión formada, pero vamos primero con las especificaciones técnicas.

Especificaciones Técnicas

El Tronsmart Halo 110 no escatima en potencia con sus 60W, y su tecnología Bluetooth 5.3 garantiza una conexión estable y de alta calidad. La certificación IPX6 lo protege contra salpicaduras, haciéndolo apto para eventos al aire libre. Además, soporta códecs de audio SBC, tiene un rango de frecuencia de 40Hz-20KHz y un rango de alcance inalámbrico de 15 metros, lo que lo convierte en un dispositivo bastante completo en términos técnicos.

Como veis, tiene especificaciones más modestas que las del Halo 200, pero es mucho más portátil, sin duda.

Diseño y Portabilidad

Con unas dimensiones de 287 x 198 x 150 mm y un peso de 2,72 kg, el Halo 110 es compacto pero robusto. Su asa de tela facilita su transporte, y aunque su diseño en negro mate podría no ser del gusto de todos, su construcción es sólida. La certificación IPX6 significa que el dispositivo es resistente a salpicaduras de agua, pero no es sumergible. De hecho, todas sus partes sensibles están bastante bien protegidas.

Calidad de Sonido

El Halo 110 ofrece un sonido nítido y potente, gracias a su tecnología SoundPulse®. Los graves son profundos y los agudos claros, lo que garantiza una experiencia auditiva completa. El dispositivo también permite conectar dos dispositivos simultáneamente, lo que facilita la transición entre diferentes listas de reproducción y estilos musicales.

Funcionalidades Adicionales

Este altavoz va más allá del sonido. Sus 5 modos de iluminación y la posibilidad de personalizar el sonido a través de una aplicación móvil lo hacen destacar. El micrófono incorporado para karaoke añade un elemento de diversión a cualquier reunión. La aplicación Tronsmart, disponible para iOS y Android, permite un control más detallado del dispositivo, incluido el ecualizador y el control de las luces. También ofrece soporte para asistentes de voz como Siri, Google Assistant y Cortana.

Rendimiento de la Batería

La batería del Halo 110 puede durar hasta 18 horas con un uso moderado, aunque este tiempo puede variar si se utilizan las luces y se sube el volumen. El tiempo de carga de 5,5 horas podría ser un inconveniente para algunos usuarios, pero si lo dejas cargando por la noche, tendrás un día entero de música sin interrupciones.

Opinión

No es el altavoz de Tronsmart con mejor calidad de sonido, ni tiene la función que permite conectar 100 altavoces simultáneos (algo que no es precisamente útil en el día a día), pero me ha convencido su portabilidad, potencia y facilidad de uso.

El tener un micrófono (con cable) ayuda mucho a tomar la decisión, ya que está incluído en su precio de unos 100 euros.

Se conecta en la parte trasera, y le da así un punto importante a los que buscan karaoke o transmisión de su voz por encima del fondo.

Precio y Disponibilidad

El Tronsmart Halo 110 tiene un precio de 120 dólares y está disponible en el sitio web oficial de la marca y en otros minoristas en línea. En algunas plataformas, se pueden encontrar ofertas y promociones que podrían hacerlo aún más atractivo.

Más información en www.tronsmart.com