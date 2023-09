Fotos diurnas con el realme C51, el móvil de 149 euros que tienes que conocer

Hace unas horas os presenté el nuevo realme C51, móvil cuyo lanzamiento se ha realizado hoy mismo, presentándose como un móvil de gama de entrada con una cámara de 50 MP y hasta 8 gigas de RAM, destacando, como suele ocurrir con realme, en su diseño.

En esta ocasión os hablaré de las fotos que hace, y para ello os he dejado una colección de las mismas en esta carpeta pública de Google Drive, para que las analicéis con calma en su resolución completa.

Cámara del realme C51

La cámara del Realme C51 presenta especificaciones técnicas notables para un dispositivo de gama de entrada. El sistema de cámara trasera se centra en un sensor de 50 MP con una apertura de f/1.8 y una lente 5P. Este conjunto ofrece un campo de visión de 77 grados y una distancia focal de 27 mm. Entre las funciones de fotografía, se incluyen capacidades como el Modo de 50MP, Video, Modo nocturno, Vista panorámica, y una serie de características de IA como Reconocimiento de escena y Filtro. En cuanto a la grabación de video, el dispositivo soporta resoluciones hasta 1080P a 30fps.

Por otro lado, la cámara frontal para selfies cuenta con un sensor de 5 MP, una apertura de f/2.22 y una lente 3P. Su campo de visión es casi similar al de la cámara trasera, con 76.8 grados. Las funciones de fotografía en la cámara frontal incluyen Modo retrato, Modo belleza, HDR, Reconocimiento facial, Filtro y Control de efecto Bokeh. En cuanto a la grabación de video en la cámara frontal, el soporte se limita a una resolución de 720P a 30fps.

Me enfocaré primero en las fotos de día, para hacer otra publicación posterior con las fotos nocturnas.

Lo primero que llama la atención es el respeto por los colores originales. Aunque tiene varios filtros disponibles, el modo normal no falsea los colores, ni siquiera con el HDR activado, algo que personalmente agradezco.

No hay distorsión de luces ni se inventa rojos donde no los hay. También consigue adaptar bien el tiempo de exposición en el modo auto para que no salgan movidas las fotos con movimiento (veánse las olas).

Los primeros planos se respetan, pero al hacer zoom se nota que hay un procesado importante, eliminando texturas.

En el modo de 50 MP se pueden hacer fotos bastante decentes, aunque al no estar activado el zoom en dicho modo, tendrá que ampliarse posteriormente.



Aquí vemos el zoom en una foto con el modo 50MP, mientras que abajo vemos el mismo zoom con la foto en modo normal.

En la carpeta de Google Drive que os he enlazado antes tenéis más ejemplos con diferentes resoluciones y modos hacia el mismo objetivo, así como un par de vídeos con movimiento.

Sobre el vídeo, no tiene ajuste de estabilización, por lo que lo de grabar mientras corres, olvídalo, a no ser que lo proceses posteriormente.

Interfaz

El modo vídeo no tiene zoom, es bastante básico, pero con buenos resultados en ambientes iluminados.

El modo vertical permite configurar la apertura, ofreciendo profundidad de campo en las imágenes capturadas.

El modo de foto con 50M se puede usar en la opción Más, donde también está el lector de códigos QR, el modo manual, el de lapso de tiempo y el de foto panorámica.

El modo automático es más que suficiente para la mayoría de las opciones. El zoom es digital, y la respuesta en ambientes con luz es realmente buena para la gama de entrada.

¡Estad atentos al artículo con fotos nocturnas que publicaré durante los próximos días!