Nuevos datos ponen de manifiesto el estancamiento de usuarios en Threads

Las cosas no van bien para Threads, la nueva plataforma social de Meta con la que trataba de ser su alternativa a Twitter, y que de nada ha servido que las cuentas se encontrasen vinculadas a los perfiles de los usuarios de Instagram.

Nuevos datos ponen de manifiesto que el lanzamiento de la versión web de Threads apenas ha reportado mejoras en la plataforma, donde más bien ha habido un trasvase de usuarios de dispositivos móviles a la versión web.



Los datos hablan por sí solos

TechCrunch se hace eco de los datos de compañías como la firma de inteligencia digital Similarweb, la cual ha detectado que la web de Threads ha tenido un aumento de tráfico del 20% durante la semana pasada, aunque a nivel mundial el aumento se queda en un 3%.

También hace referencia al seguimiento de Sensor Tower, que a principios de este mes de agosto había informado de una caída del 82% desde su lanzamiento, donde actualmente tan sólo acuden unos 8 millones de usuarios diariamente.

La versión web apenas aportó usuarios

De poco ha servido haber sido la aplicación en llegar rápidamente a los 100 millones de usuarios, y el lanzamiento reciente de la web de Threads apenas ha cambiado la situación decreciente, pese a ser una de las demandas de los usuarios.

Estos y otros datos ponen de manifiesto que las novedades no han logrado llevar a cabo el regreso de los usuarios inactivos, y mucho menos, llegó a atraer nuevos usuarios, y no es porque desde Meta no lo intenten, donde de hecho, hoy han anunciado que se encuentran probando la función de búsquedas en Australia y Nueva Zelanda, otras de las funciones bastantes solicitadas.

X, antes Twitter, sigue siendo difícil de abandonar para sus veteranos

TechCrunch considera que X, antes llamada Twitter, y a pesar de los inconvenientes presentados a lo largo del tiempo desde que Elon Musk tomara las riendas, aún sigue dominando el segmento de plataformas sociales que priorizan los contenidos de textos, porque sigue siendo la plataforma donde sigue siendo fácil encontrar noticias y tendencias, llegando a ser un «centro de conversación global y una red de noticias en tiempo real».

Esto viene a dar la razón a Linda Yaccarino, que llegó a decir que pese a que existan herramientas similares a Twitter, las comunidades en sí serán difíciles de replicar, y es aquí, donde según TechCrunch, tienen que trabajar desde Meta, en convertir a Threads en un lugar que atraiga a creadores de noticias, además de tratar de atraer a usuarios veteranos de Twitter que hayan visto difícil deshacerse de la plataforma de redes dadas sus relaciones existentes en las mismas y que de momento no encontrarán en Threads.

De nada sirve que haya influenciadores, que se pueden seguir directamente desde Instagram.

Más información: TechCrunch