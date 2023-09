Las videollamadas llegarán a X (Twitter) en breve, confirma Elon Musk

Las llamadas y videollamadas llegarán pronto a X. Así lo anunció Elon Musk desde su cuenta, confirmando una de las novedades que había anticipado Yaccarino a principios de mes.

Si bien aún no hay detalles de la dinámica que se implementará, se conocen algunos datos interesantes como anticipo de lo que podremos esperar de esta nueva función de X.

Las llamadas y videollamadas llegarán a X

Hace tiempo que Twitter ha dejado de ser la plataforma que todos conocíamos, no solo por su cambio de nombre sino por la cantidad de funciones que se han agregado que son ajenas a su dinámica. Y aún se esperan más cambios, y muchos más radicales.

Y uno de ellos tiene que ver con la llegada de las llamadas y videollamadas a X en breve. Así lo confirmó Elon Musk en una de su últimas publicaciones. Una función que estará presente tanto desde PC, Mac, iOS y Android.

Así que tal como usas Google Meet, Zoom o las videollamadas de WhatsApp, podrás comunicarte a través de una llamada o videollamada directamente desde X.

Cómo funcionarán las videollamadas en X

Aún no han develado detalles de esta dinámica, pero si se ha dejado saber un detalle interesante: no hará falta que uses tu número de teléfono.

Con solo tener una cuenta en X, podrás tener acceso a las llamadas y videollamadas para comunicarte con tus amigos y contactos. El resto de los detalles los desconocemos, puede que simplemente se traten de llamadas uno a uno en la etapa inicial, y luego se habrá la posibilidad de videollamadas grupales.

O quizás Elon Musk quiera lanzar esta función con todas las opciones disponibles desde el comienzo. Otra posibilidad a considerar es que puede que esta función de videollamada esté limitada para los usuarios gratuitos, y que sea ilimitado o tenga más opciones para aquellos que pagan por la suscripción de Twitter Blue.