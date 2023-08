Llega a todos el desenfoque de imágenes explícitas en las búsquedas de Google

A principios de año, aprovechando la celebración del Día del Internet Segura, Google la aprovechó para anunciar que de forma predeterminada difuminará las imágenes explícitamente sexuales que aparezcan en las búsquedas a través de SafeSearch.

Ahora, como parte del comunicado relacionado con las medidas de protección de los menores en la región de Asia Pacífico, Google señala que la nueva configuración de desenfoque se encuentra disponible para todos, abarcando tanto las imágenes explícitamente sexuales como también el contenido gráfico violento.



Para proteger a los usuarios ante determinados tipos de contenidos

Google señala exactamente que:

Su nueva configuración de desenfoque, que ahora está disponible para todos, desenfoca automáticamente las imágenes explícitas, como contenido gráfico violento o para adultos, de forma predeterminada cuando aparecen en los resultados de búsqueda.

Así se podrá eludir la nueva configuración

Esta nueva configuración se aplicará a todos los usuarios sin excepción, sean menores de edad o no, por lo que aquellos que no deseen que estos tipos de contenidos se muestren desenfocados en sus resultados de búsquedas, tienen como opción la desactivación de SafeSearch, algo que estará a la mano de quienes cierren sesión o que utilicen una cuenta de Google no supervisada.

Marcando el inicio de la nueva etapa escolar

El resto del contenido anunciado en el día de hoy se centra en las medidas de seguridad que Google tiene a disposición de los padres para mantener sus hijos seguros en línea, para los que les provee de una serie de controles parentales, donde los padres podrán activar restricciones de contenido acorde a la edad de los menores, la adaptación del tiempo permitido a los menores conformen vayan cumpliendo años, e incluso hablan también de la educación de los menores en seguridad en línea a través de una serie de recursos.

No cabe duda que el comunicado de hoy marca el pistoletazo de salida de cara al inicio del nuevo curso escolar en lo que al uso de servicios de Google se refiere, aunque de ahora en adelante veremos más comunicados relacionados.

Lo curioso es que desde Google hayan tardado en implementar su nueva medida de seguridad, aunque no es la primera vez que una medida anunciada por una tecnológica para desplegarse en las siguientes semanas al final se retrase y tarde más de lo previsto en estar para todos.

