Chrome te permitirá compartir contraseñas con tu grupo familiar

Si guardas y gestionas tus contraseñas desde el gestor integrado a Chrome, te interesará conocer la nueva dinámica que está preparando Google.

Una nueva función que permitirá que puedas compartir las contraseñas guardadas con tu grupo familiar. Te contamos de qué se trata esta nueva dinámica.

Chrome te permitirá compartir tus contraseñas

Una de las funciones que ofrece Chrome es la posibilidad de guardar nuestras contraseñas. Una dinámica que hace que sea más fácil iniciar sesión en cualquier servicio web, sin depender de otros gestores de contraseñas.

Y por supuesto, sincroniza nuestras contraseñas, así que podemos tenerlas disponibles en otros dispositivos con solo iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. Y pronto, el equipo de Google podría potenciar este sistema con una nueva función para compartir contraseñas.

Tal como mencionan en AP, Google estaría trabajando en una opción para compartir las contraseñas con nuestro grupo familiar.

Compartir contraseñas con nuestro grupo familiar desde Chrome

Es decir, aprovecha la función de Google de crear y gestionar un grupo familiar para brindar este extra.

Así que, si quisieras compartir la nueva contraseña de Netflix con tus hijos, podrías usar esta sistema de Chrome. Solo sería necesario ir al gestor de contraseñas de Chrome, elegir el servicio con la contraseña que deseas compartir, y seleccionar la opción correspondiente.

Como ya tienes tu grupo familiar configurado, no haría falta pasar por ningún tipo de ajuste adicional para enviar la contraseña a otro miembro de la familia. Por otro lado, si no tienes ningún grupo familiar configurado con esa cuenta de Google, entonces verás un mensaje de error en Chrome, y no podrás finalizar el proceso de compartir la contraseña.

Puede que el equipo de Google sume más opciones para compartir contraseñas en el futuro, y no se limite solo a los miembros de la familia. Pero como el objetivo es compartir contraseñas de forma segura, esta parecer ser un buen comienzo para Chrome.