Xbox Game Pass llega a GeForce Now con una selección de títulos compatibles

Como parte de la celebración de la Gamescon, ahora es Nvidia la que hace un anuncio importante. La misma señala que a partir de hoy, y gracias a un acuerdo de colaboración con Microsoft, los usuarios podrán jugar a una serie de títulos seleccionados del catálogo de Xbox Game Pass en GeForce NOW.

Para ello será necesario conectar las cuentas de Microsoft Store a GeForce Now, y luego utilizar el nuevo botón Xbox en los juegos de PC compatibles para comenzar la transmisión de los mismos, siempre y cuando hayan sido adquiridos de forma independiente en la Microsoft Store o tengan una suscripción activa a Xbox Game Pass Ultimate o PC Game Pass.



Impulso a los juegos de Xbox Game Pass

La colaboración entre ambas compañías se inicia con una pequeña lista de títulos de juegos compatibles, a los cuales irán acompañando nuevas llegadas de títulos cada mes, si bien reconoce que los títulos compatibles pueden presentar problemas en algún momento, según recoge en una página de soporte junto con las respectivas soluciones.

La lista inicial de títulos es la siguiente:

– Age of Empires: Definitive Edition

– Age of Empires III: Definitive Edition

– Age of Empires IV: Anniversary Edition

– Crusader Kings III

– Dead Cells

– Deathloop

– Gears 5

– Grounded

– Mount & Blade II: Bannerlord

– No Man’s Sky

– Pentiment

– Quake

– Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut

– Stellaris

– The Texas Chain Saw Massacre

– Valheim

– Warhammer 40,000: Darktide

– Wolfenstein II: New Colossus

– Wolfenstein: Youngblood

GeForce, con mayor presencia en dispositivos que Xbox Game Pass

Microsoft Store se suma a otras plataformas que ya se unieron en el pasado, incluyendo a Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, entre otras.

Los usuarios que aprovechen la nueva integración no sólo se beneficiarán de una mejor calidad de transmisión, y más si son suscriptores de las opciones más avanzadas, sino además de una mayor disponibilidad, teniendo en cuenta que GeForce Now se encuentra en un número mayor de dispositivos, incluidos televisores inteligentes, donde Xbox Game Pass aún carece de presencia.

Además de la nueva integración, Nvidia GeForce abre las puertas a nuevos títulos de juegos que los usuarios podrán comenzar a disfrutar desde esta semana, incluyendo a Doom 2016, RIDE 5, WrestleQuest, Trackmania, entre otros, y avanza otros títulos que irán llegando más adelante.

Más información: Nvidia