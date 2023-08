Extracción de música desde el cerebro: un vistazo a la tecnología que transforma ondas cerebrales en sonido

La música y el cerebro siempre han tenido una conexión profunda. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos escuchar esa conexión? Un equipo de científicos ha logrado hacer precisamente eso, transformando las ondas cerebrales en una canción reconocible. La ciencia se encuentra en una encrucijada emocionante, y este descubrimiento es un paso significativo en un camino lleno de posibilidades.

La Tecnología detrás de la Extracción

La inteligencia artificial ha sido la herramienta clave en este experimento. Después de más de una década de investigación, los científicos han utilizado algoritmos avanzados para interpretar y reconstruir las ondas cerebrales registradas mientras alguien escuchaba «Another Brick in the Wall Pt. 1» de Pink Floyd.

El proceso implicó la grabación de las ondas cerebrales y su posterior transformación en una grabación de audio. Aunque el sonido resultante es descrito como aterrador, ofrece una ventana única a cómo nuestro cerebro procesa los sonidos y la música.

A continuación tenéis los detalles del proceso:

Modelo de Decodificación : Se utilizaron modelos de decodificación no lineales para interpretar la actividad cerebral. Estos modelos pueden capturar relaciones complejas entre la actividad neuronal y los estímulos auditivos.

: Se utilizaron modelos de decodificación no lineales para interpretar la actividad cerebral. Estos modelos pueden capturar relaciones complejas entre la actividad neuronal y los estímulos auditivos. Datos Experimentales : Se recogieron datos de electrocorticografía (ECoG) de pacientes con epilepsia. Los datos se obtuvieron mientras los pacientes escuchaban música.

: Se recogieron datos de electrocorticografía (ECoG) de pacientes con epilepsia. Los datos se obtuvieron mientras los pacientes escuchaban música. Procesamiento de Datos : Los datos de ECoG se procesaron para extraer características relevantes de la actividad cerebral. Se utilizó un enfoque de aprendizaje automático para entrenar el modelo en estas características.

: Los datos de ECoG se procesaron para extraer características relevantes de la actividad cerebral. Se utilizó un enfoque de aprendizaje automático para entrenar el modelo en estas características. Reconstrucción de la Música : El modelo entrenado fue capaz de reconstruir la música que los pacientes estaban escuchando a partir de la actividad cerebral registrada. La reconstrucción incluyó tanto las características tonales como rítmicas de la música.

: El modelo entrenado fue capaz de reconstruir la música que los pacientes estaban escuchando a partir de la actividad cerebral registrada. La reconstrucción incluyó tanto las características tonales como rítmicas de la música. Validación: La eficacia del modelo se validó comparando las reconstrucciones con los estímulos auditivos originales. Se encontró una correspondencia significativa entre ellos.

Resultados y Descubrimientos

Los resultados no son solo una curiosidad científica. La reconstrucción incluyó frases reconocibles de la canción, aunque no excepcionalmente claras. Esto muestra que la tecnología no solo es posible sino también factible para registrar y traducir ondas cerebrales en elementos musicales del habla.

Una consideración importante es que estas grabaciones solo se pueden extraer desde la superficie del cerebro. Esto significa que las respuestas musicales del cerebro están seguras y protegidas, una garantía esencial en un mundo donde la privacidad es una preocupación creciente.

Futuro y Posibilidades

La investigación no se detiene aquí. Google también está explorando cómo utilizar la inteligencia artificial para convertir las ondas cerebrales en música. La investigación futura podría proporcionar más datos sobre cómo el cerebro procesa la información basada en audio, abriendo nuevas puertas en la neurociencia y la tecnología.

Este proyecto no es solo un hito en la ciencia y la tecnología, sino también un recordatorio de lo intrincado y maravilloso que es el cerebro humano. Nos invita a mirar más allá de lo que sabemos y a explorar las posibilidades ilimitadas que yacen en la intersección de la música, la tecnología y la mente.

Más información en PLOS Biology.