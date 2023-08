Recomendación de la semana con 5 apps y 5 juegos gratuitos para iOS y Android

Aquí no hay mucho que decir cuando sabemos que el título incluye palabras como juegos, aplicaciones y gratis.

Nuestra recomendación tiene 10 títulos que puedes descargar para probar cuando quieras y a coste cero. Unas llevan más tiempo disponibles que otras, pero todas cuentan con millones de descargas y buena valoración en la App Store y Play Store respectivamente.

Evernote

Evernote es una aplicación de toma de notas y organización que te permite capturar ideas, hacer listas, guardar imágenes y documentos, y sincronizarlos en todos tus dispositivos. Es una herramienta perfecta para mantener tus pensamientos y tareas organizados en un solo lugar. Aquí tienes un artículo sobre cómo utilizarla al máximo en tu rutina.

Evernote: sitio oficial

Microsoft Outlook

Si buscas una aplicación de correo electrónico completa, Microsoft Outlook es una excelente opción. Además de gestionar tus correos electrónicos, puedes programar reuniones, ver tus contactos y acceder a tus archivos adjuntos de manera rápida y sencilla. Será como tener una mini versión de la clásica herramienta desde tu móvil.

Microsoft Outlook: para Android | para iOS

Google Authenticator

Se trata de la aplicación perfecta si quieres añadir una segunda capa de verificación para ingresar a alguna cuenta. Con esta herramienta, recibirás un código de un solo uso que puedes copiar y pega fácilmente en dicha aplicación. Esto te puede servir, por ejemplo, para iniciar sesión en una app, liberar pagos donde se te solicite una contraseña, etcétera. Es bien sencilla de utilizar y al comienzo solo deberás enlazar Google Authenticator con la aplicación donde la vas a utilizar y luego solo tendrás que abrirla para copiar los 6 dígitos que se reflejen.

Google Authenticator: para Android | para iOS

Adobe Photoshop Express

Si te gusta editar fotos, Adobe Photoshop Express es una aplicación imprescindible. Con ella, podrás retocar tus imágenes, aplicar filtros y efectos, ajustar la iluminación y mucho más. Es una herramienta poderosa y fácil de usar para mejorar tus fotografías. Si ya has probado su aplicación para ordenadores, de seguro que la versión móvil será pan comido para ti, y útil además.

Adobe Photoshop Express: para Android | para iOS

Duolingo

Está de más hablar de las bondades de Doulingo si se trata quizás de uno de los líderes para aprender idiomas de forma intuitiva. Con lecciones interactivas y divertidas, podrás practicar vocabulario, gramática y pronunciación en varios idiomas. Es una forma entretenida de mejorar tus habilidades lingüísticas.

Duolingo: para Android | para iOS

Among Us

Among Us es un juego de misterio y estrategia en el que debes descubrir quién es el impostor en una nave espacial. Trabaja en equipo para completar tareas y descubrir al impostor antes de que sea demasiado tarde. Es un juego divertido y adictivo que te mantendrá entretenido durante horas. Si no lo probaste durante el encierro del 2020, entonces este puede ser buen momento para hacerlo.

Among Us: para Android | para iOS

Subway Surfers

Subway Surfers es un juego de carreras infinitas que no pasa de moda en el que debes correr, saltar y deslizarte por las vías del tren mientras evitas obstáculos y recolectas monedas. Con gráficos coloridos y una jugabilidad sencilla, es perfecto para pasar el tiempo y competir con tus amigos. Los récords se toman en cuenta y mientras más vas avanzando, es más rápido y complicado permanecer de pie sin tropezar con cualquiera de los obstáculos.

Subway Surfers: para Android | para iOS

Candy Crush Saga

Resulta casi impresionante ver como conocemos a Candy Crush Saga desde hace años y aún tenemos algún familiar o amigo que lo disfrute a diario. Se trata de un juego de rompecabezas adictivo en el que debes combinar caramelos del mismo color para superar los niveles. Con cientos de niveles y desafíos, es un juego perfecto para ejercitar tu mente y poner a prueba tu habilidad para resolver problemas.

Candy Crush Saga: para Android | para iOS

Pokémon GO

Pokémon GO es un juego de realidad aumentada en el que debes atrapar pokemones y armar tu equipo con los pokemones capturados. Este juego nos brinda la posibilidad de recorrer diferentes lugares con la finalidad de capturar a esos animales que solo podremos ver con el móvil.

Pokémon GO: para Android | para iOS