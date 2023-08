5 de los mejores juegos de PlayStation 5 que hemos visto en 2023

Sé que no es fácil caminar en el puente de las opiniones sobre juegos para consolas. La variedad es brutal y entre gustos y opiniones se nos puede llevar todo un día decidiendo qué título es mejor en su categoría.

Sin embargo, cuando de miles de reseñas se inclinan hacia ciertas entregas, y con el pasar de los meses vemos que se sigue jugando, es cuando debemos ponerles la lupa y ver qué es lo que tienen. Por ello, he aquí un top 5 de los mejores juegos que se han presentado en 2023. Atentos, por que el último puede ser sorpresa.

Final Fantasy XVI

Este es el título presentado más recientemente del que hablaremos en el listado. Desarrollado y distribuido por Square Enix, hablamos del decimosexto capítulo de esta saga de rol de acción en el que la compañía no escatima absolutamente nada en el tema de gráficos y jugabilidad.

La plaga se sigue expandiendo y el objetivo es acabar con ella. Si te gustan los títulos donde debes pelear con todo tipo de criaturas, monstruos y demás animales exóticos, pues deberías probar Final Fantasy XVI.

God of War: Ragnarok

Kratos regresa en esta épica secuela de la serie God of War. Los jugadores se sumergen en la mitología nórdica mientras Kratos y su hijo Atreus se enfrentan a los desafíos del fin del mundo, conocido como Ragnarok. Con combates intensos, una narrativa emocionante y un impresionante diseño de mundo, God of War: Ragnarok es un juego que no te puedes perder.

Dado que su lanzamiento fue en noviembre de 2022, no fue sino hasta 2023 donde sus ventas fueron agarrando vuelo y los gameplays fueron haciendo que más personas se internaran en esta historia.

Resident Evil Village

La icónica franquicia de terror tiene algo así como un Santo Grial propio con Resident Evil Village. En esta entrega, los jugadores asumen el papel de Ethan Winters mientras explora un misterioso pueblo lleno de criaturas aterradoras.

Con una atmósfera inquietante, gráficos realistas y una jugabilidad envolvente, este juego es perfecto para los amantes del survival horror. Solo basta con ver el vídeo anterior para saber que suma suspenso con buenos gráficos e historia incluida.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Este colorido y divertido juego de plataformas es una verdadera joya de PlayStation 5. Los jugadores se unen a Ratchet y su compañero robótico Clank en una aventura interdimensional llena de acción y humor.

Con impresionantes gráficos, mecánicas de juego innovadoras y una historia encantadora, Ratchet & Clank: Rift Apart no pasa desapercibido. Sony lleva las batutas al distribuir esta entrega donde tenemos buenos gráficos y misiones por completar.

Returnal

Este juego de disparos en tercera persona combina elementos de ciencia ficción y roguelike para ofrecer una experiencia desafiante y adictiva. Y esto no lo digo yo, lo dicen las valoraciones desde que salió en 2021 y que en 2023 sigue repuntando gracias a que es un shooter con narrativa en tercera persona interesante, entre otras cosas.

Los jugadores asumen el papel de Selene, una astronauta atrapada en un bucle temporal en un planeta alienígena. Con una jugabilidad fluida, gráficos impresionantes y una narrativa intrigante, Returnal es un juego que te mantendrá enganchado durante horas.