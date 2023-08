YouTube prueba con un temporalizador para disuadirte de usar bloqueadores de anuncios

YouTube no quiere que uses bloqueadores de anuncios, pero aún no encuentra la forma efectiva de disuadir a los usuarios.

Después de probar con diferentes opciones, YouTube ahora está optando por mostrar un temporalizador cuando detecta que se está usando una herramienta para saltarse la publicidad.

Sí, Google más allá de agregar nuevas funciones como la calidad de vídeo 1080P mejorada o trabajar en nuevas características como resumir vídeos de YouTube, está probando la forma más efectiva de impedir que los usuarios usen bloqueadores anuncios en la plataforma.

YouTube limitará tu visualización si te saltas la publicidad

YouTube está probando diferentes alternativas con el fin de disuadir a los usuarios de usar bloqueadores de anuncios. Ver vídeos sin publicidad es cómodo, pero es una característica que YouTube ha reservado para los usuarios que optan por pagar una suscripción.

Y si bien hasta el momento ha dejado pasar el uso de bloqueadores de anuncios en las cuentas gratuitas, parece que esta dinámica tiene los días contados. Desde hace meses, YouTube ha estado probando diferentes ventanas que aparecen en pantalla cuando detecta que el usuario usa un bloqueador de anuncios.

Por ejemplo, ha probado con un aviso explicando que la publicidad es necesaria para seguir ofreciendo el servicio de forma gratuita, junto con las opciones para desactivar el bloqueador o pasarse a la versión premium. La siguiente prueba fue un poco más agresiva, ya que después del aviso, el usuario solo podía ver unos pocos vídeos antes que YouTube bloqueara el reproductor de vídeos.

Un temporizador como aviso de que dejes de usar bloqueadores de anuncios

Y ahora, en una tercera prueba, YouTube está optando por un temporalizador. Si bien se mantienen los puntos que mencionamos antes, a modo de una breve descripción de por qué está prohibido el bloqueador y lo qué pasará si no lo desactiva, se mostrará en la parte superior un temporalizador (de unos 30 o 60 segundos) como cuenta regresiva.

Es decir, el tiempo que le queda al usuario para ver el contenido antes que YouTube bloquee el acceso del reproductor. Ten en cuenta que todas estas opciones que mencionamos solo se han implementando para un grupo pequeño de usuarios, a modo de pruebas.

Aún no sabemos si YouTube implementará algunas de estas dinámicas de forma oficial cuando detecte bloqueadores de anuncios.