Veilid, la nueva herramienta que prioriza tu privacidad en la red

En la era digital, la privacidad y seguridad en línea se han convertido en una preocupación creciente. Afortunadamente, el grupo de hackers Cult of the Dead Cow (cDc) ha dado un paso adelante con Veilid, una herramienta diseñada para proteger nuestros datos en la vasta red.

Veilid: ¿Qué es y por qué es importante?

Veilid es una herramienta de código abierto desarrollada por el grupo cDc. Su objetivo principal es permitir a los desarrolladores crear aplicaciones que respeten la privacidad y seguridad del usuario. En un mundo donde la mayoría de las aplicaciones recopilan y venden nuestros datos, Veilid se presenta como una alternativa prometedora.

Katelyn “medus4” Bowden, líder del grupo cDc, expresó que su visión del internet es diferente a la realidad actual. Para cDc, el internet debería ser un espacio abierto de conocimiento e intercambio de ideas, no una máquina corporativa monetizada.

Bases y funcionamiento de Veilid

Veilid se inspira en aplicaciones y servicios gratuitos como Signal, que ofrece encriptación para textos y llamadas, y Tor, que permite la navegación web anónima. La herramienta busca ofrecer una base para aplicaciones que no recolecten datos y estén aseguradas con encriptación de extremo a extremo.

El código de Veilid permite que las aplicaciones se comuniquen de forma privada y segura sin depender de sistemas centralizados. Esta comunicación se realiza a través de una red peer-to-peer.

Veilid incorpora características de las redes Tor e IPFS. Está codificado principalmente en Rust, un lenguaje de programación conocido por su seguridad, con algunos componentes en Dart y Python.

Desafíos y futuro de Veilid

A pesar de las promesas de Veilid, existe el desafío de persuadir a los desarrolladores para que inviertan tiempo en crear aplicaciones compatibles. Sin embargo, el potencial de Veilid es innegable, y su adopción podría cambiar la forma en que interactuamos en línea.

El Cult of the Dead Cow no es nuevo en el mundo de la ciberseguridad. Con raíces en la década de 1980, el grupo ha sido pionero en alertar al público sobre vulnerabilidades de seguridad en software popular. Entre sus miembros destacados se encuentra Peiter Zatko, quien ha trabajado en roles significativos en DARPA, Stripe y Twitter.

Más información en Veilid.com

También te puede interesar: