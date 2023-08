Virgin Galactic marca un hito llevando turistas al espacio

El espacio, esa última frontera que ha fascinado a la humanidad durante siglos, está ahora un paso más cerca para el público en general. Virgin Galactic, la empresa aeroespacial fundada por el magnate Richard Branson, ha logrado llevar a sus primeros turistas al borde del espacio, marcando un hito en la historia de los viajes espaciales comerciales.

Un viaje memorable

El vuelo, bautizado como Galactic 02, no solo es el segundo vuelo comercial de la empresa, sino que es el primero que lleva a miembros del público general. Despegando desde Spaceport America en Nuevo México, la nave espacial VSS Unity alcanzó impresionantes altitudes, rozando el límite del espacio a 88.5 km (55 millas) sobre la superficie terrestre.

Entre los afortunados pasajeros se encontraba Jon Goodwin, un ex olímpico británico que había reservado su plaza en este vuelo ya en 2005, mostrando una fe y entusiasmo inquebrantables en el proyecto. Pero no estaba solo en esta aventura. Keisha Schahaff y Anastatia Mayers, una madre y su hija originarias de Antigua y Barbuda, también estuvieron a bordo, habiendo ganado sus asientos gracias a una donación benéfica a la organización Space For Humanity.

Récords y más récords

Este viaje no solo fue memorable por ser uno de los primeros de su tipo, sino que también estableció varios récords. Desde la primera astronauta del Caribe hasta el primer dúo madre-hija en viajar al espacio, Virgin Galactic ha demostrado que el espacio es, de hecho, para todos.

¿Qué sigue para Virgin Galactic?

Con el éxito de Galactic 02, la empresa tiene grandes planes para el futuro. A partir de septiembre, se espera que se introduzca un servicio de vuelo mensual, permitiendo a más y más personas experimentar la maravilla de los viajes espaciales. Además, la empresa está en pleno desarrollo de su nave espacial Delta Class, con la que esperan realizar vuelos semanales a partir de 2026.

Sin embargo, a pesar de estos avances y del entusiasmo del público, Virgin Galactic ha sido cautelosa en cuanto a sus expectativas financieras, indicando que no espera obtener grandes ingresos de estos vuelos comerciales.

El logro de Virgin Galactic no es solo un triunfo para la empresa, sino para toda la humanidad. Nos recuerda que con pasión, determinación y tecnología, podemos superar cualquier barrera. Aunque el espacio sigue siendo un territorio en gran parte inexplorado, empresas como Virgin Galactic están allanando el camino para que todos podamos experimentar sus maravillas.

Más información en virgingalactic.com.

Te puede interesar: