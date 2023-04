Virgin Galactic da un paso más hacia el turismo espacial

El turismo espacial está cada vez más cerca de ser una realidad gracias a la compañía Virgin Galactic, propiedad del multimillonario británico Richard Branson. La empresa ha anunciado ahora que ha completado con éxito una prueba suborbital de su nave VSS Unity y espera comenzar las pruebas de vuelo con cohetes en los próximos meses.

La prueba

Durante la prueba, VMS Eve despegó de Spaceport America con VSS Unity acoplada a sus dos fuselajes a las 8:35 a.m. ET. Tras alcanzar una altitud de 47,000 pies (14.3 kilómetros), Eve soltó a Unity a las 9:47 a.m. ET, y la nave espacial aterrizó nueve minutos después de nuevo en Spaceport America. Virgin Galactic ha indicado que los datos obtenidos durante el vuelo se analizarán en las próximas semanas.

Resurgiendo después de la crisis de Virgin Orbit

Es importante destacar que Virgin Galactic no debe ser confundida con Virgin Orbit, otra empresa propiedad de Branson que se dedica a lanzar satélites y que recientemente ha declarado bancarrota debido a la pérdida de siete cargas útiles en un accidente causado por un filtro de 100 dólares. Virgin Orbit ha suspendido sus operaciones y ha tratado de conseguir un inversor que le saque de su situación financiera, sin embargo, ha terminado declarándose en bancarrota.

Por su parte, Virgin Galactic ha anunciado que las próximas pruebas de vuelo con cohetes se utilizarán para «evaluar la experiencia del cliente y las pruebas en tierra» antes de que la empresa reanude el turismo espacial comercial. La prueba llega después de una pausa de dos años en los vuelos suborbitales de VMS Eve. Virgin Galactic reanudó estos vuelos en febrero de este año para probar una revisión del pilar de lanzamiento de cuatro puntos que el avión nodriza usa para llevar las naves espaciales a gran altitud.

Un largo camino hacia la certificación de la FAA

Virgin Galactic obtuvo hace casi dos años la certificación de la FAA para llevar pasajeros al espacio. Sin embargo, la empresa ha tenido que enfrentarse a diversos obstáculos para conseguir la certificación final y reanudar el turismo espacial. En febrero de este año, Virgin Galactic sufrió un revés cuando el accionista Yousef Abughazaleh presentó una demanda en Delaware alegando que Branson y los ejecutivos de la empresa habían mentido sobre la seguridad de sus naves espaciales para inflar el precio de las acciones.

El proyecto de Virgin Galactic representa un gran paso hacia la democratización del acceso al espacio. El turismo espacial se está convirtiendo en una realidad y, aunque el precio aún es muy elevado, es un primer paso para lograr que más personas puedan tener acceso a una experiencia única y extraordinaria. El proyecto también tiene implicaciones importantes en términos de investigación y avances tecnológicos que pueden tener aplicaciones en otros ámbitos más allá del turismo espacial, por lo que estaremos atentos.

Más información en virgingalactic.com