Apple Music te ayuda a descubrir nuevas canciones y artistas con su última función

Apple Music está sumando una nueva función para ayudar a los usuarios a descubrir nueva música.

No se trata de los mix semanales que suele presentar Music a los usuarios, sino que es una nueva iniciativa. Te contamos de qué se trata.

Nueva función de Apple Music para descubrir música

Discovery Station es la nueva propuesta de Apple Music basada en su algoritmo para descubrir nuevos artistas y canciones.

Un detalle interesante es que esta lista de recomendaciones no usa las canciones que ya tengas en tus listas de reproducción, o que ya hayas escuchado antes. Si bien se basa en tu historial de reproducción, esta estación no repite canciones, ya que la idea es que sirva como una fuente de descubrimiento musical.

Es decir, estarás descubriendo constantemente nueva música basadas en tus preferencias pasadas. Así que puede que se incluyan canciones que aún no has escuchado de tus artistas favoritas o música de artistas que aún no conoces.

Y tal vez puede que el algoritmo también incluya géneros de música que nunca has escuchado para que amplíes tus gustos musicales. Spotify ya nos tiene acostumbrando a este tipo de recomendaciones con su serie de listas y mixes con recomendaciones algorítmicas, pero Apple Music no había implementado una estrategia tan amplia.

En este caso, tampoco sigue el estilo de Spotify, ya que se trata de canciones que el usuario no conoce, pero podría resultar práctico para descubrir nueva música que terminará entre su listas de reproducción favoritas.

Y por supuesto, estas recomendaciones se irán actualizando o evolucionando a medida que escuches nueva música. Habrá que ver qué tan efectivo y práctico puede resultar para los usuarios esta nueva dinámica.

Si bien Apple aún no ha anunciado esta función de forma oficial parece que ya se está extendiendo a nivel mundial.

Imagen de Unsplash