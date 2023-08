Magicquit, la herramienta gratuita que cierra aplicaciones inactivas

¿Te has encontrado alguna vez con docenas de aplicaciones abiertas en tu Mac, consumiendo recursos y batería sin que te des cuenta? La solución a este problema común ha llegado con MagicQuit, una herramienta ingeniosa que cierra automáticamente las aplicaciones que no has utilizado en un tiempo determinado. Vamos a explorar cómo funciona y por qué podría convertirse en tu nuevo aliado en la productividad.

MagicQuit opera en segundo plano, identificando las aplicaciones que están en foco y cerrando todas las que no se han utilizado en las últimas 12 horas. Este tiempo es personalizable, lo que significa que puedes ajustarlo según tus necesidades.

En el uso diario de una computadora, es común abrir múltiples aplicaciones para realizar diversas tareas. Sin embargo, una vez que una aplicación ha sido minimizada o dejada de lado, no siempre se cierra completamente. Estas aplicaciones que quedan en segundo plano continúan consumiendo recursos del sistema, como la memoria RAM y la CPU, aunque no estén en uso activo.

Este consumo de recursos puede tener un impacto negativo en la duración de la batería y en el rendimiento general del sistema. Las aplicaciones en segundo plano pueden ralentizar otras tareas y reducir la eficiencia energética de la computadora, especialmente en dispositivos portátiles donde la duración de la batería es crítica.

La razón por la que estas aplicaciones suelen quedarse en segundo plano es multifacética. A veces, es simplemente una cuestión de olvido por parte del usuario. Otras veces, las aplicaciones se minimizan en lugar de cerrarse, quedando en un estado latente. Algunas aplicaciones están diseñadas para permanecer activas en segundo plano para ofrecer notificaciones o actualizaciones en tiempo real, incluso cuando no están en uso activo.

A diferencia de otras soluciones que pueden consumir demasiada batería, MagicQuit es extremadamente ligero y no requiere conexión a Internet. Esto lo convierte en una opción ideal para aquellos preocupados por la privacidad y la eficiencia energética.

La herramienta no cerrará aplicaciones con datos no guardados, y te preguntará si deseas guardarlos. Además, es 100% offline y de código abierto, lo que te permite verificar el código tú mismo.

MagicQuit es compatible con MacOS 13 y versiones posteriores. Lo mejor de todo es que es completamente gratuito, sin anuncios, compras dentro de la aplicación ni suscripciones.

Más información en magicquit.com.