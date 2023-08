Microsoft Outlook hará que sea más fácil encontrar cualquier contenido en tu correo

El equipo de Microsoft está preparando una nueva dinámica para potenciar la función de búsquedas de Outlook.

Se tratan de funciones que se irán implementando durante los próximos meses en la interfaz de Outlook, y que mejorará la experiencia de los usuarios. Te contamos de qué se trata.

Nuevas funciones de búsqueda para Microsoft Outlook

Si usas Microsoft Outlook de forma ocasional, encontrar un correo electrónico viejo no será un problemas. Pero si la bandeja de entrada de Outlook es tu principal fuente de comunicación, te puede resultar engorroso encontrar un email en particular, algún archivo adjunto, etc.

Y se vuelve una tarea completamente tediosa si compartes varias bandejas de entrada en una misma cuenta. Microsoft quiere solucionar este problema con una serie de nuevas funciones de búsqueda para Outlook.

Si damos un vistazo a la hoja de ruta de Microsoft para las funciones que están en camino para Outlook, encontraremos algunas pistas sobre esta nueva dinámica. Por ejemplo, una de las funciones programadas para principios del año que viene, promete ofrecer más de 1000 resultados a partir de una simple búsqueda.

Por supuesto, esto dependerá del criterio de la búsqueda y de lo extensa de tu bandeja de entrada, pero te ahorrará muchos clics. Y los resultados de búsqueda también tendrán en cuenta el contenido de las carpetas y las subcarpetas.

Microsoft también había programada una función de «búsqueda de múltiples cuentas», pero se ha cancelado la fecha de lanzamiento y se la ha catalogado cómo «pospuesta indefinidamente».

Por otro lado, una función dedicada a mejorar las búsquedas en Outlook, y que aún se mantiene en la hoja de ruta de Microsoft, tiene que ver con una nueva interfaz. Sí, una nueva interfaz de búsqueda para que sea más fácil de usar desde tu bandeja de entrada.

Todas estas funciones están programadas para ser lanzadas en los próximos meses, así que tendremos que esperar futuras actualizaciones de Microsoft Outlook.