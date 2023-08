Meta cerró el acceso a noticias en Canadá en respuesta a la ley de pagos a editores

Meta Platforms, la empresa matriz de Facebook e Instagram, ha iniciado un proceso de bloqueo de acceso a noticias en ambas plataformas para todos los usuarios en Canadá.

Esta drástica medida es una respuesta directa a la Ley de noticias en línea aprobada por el parlamento canadiense, que exige a las grandes empresas tecnológicas como Meta y Alphabet (empresa matriz de Google) negociar acuerdos comerciales con editores de noticias canadienses para la distribución de su contenido.

Descontento gubernamental y críticas a Meta Platforms

El gobierno canadiense no tardó en expresar su descontento ante esta movida de Meta Platforms. La ministra de Patrimonio de Canadá, Pascale St-Onge, no escatimó palabras al calificar la medida como «irresponsable». En un comunicado, St-Onge afirmó: «Prefieren impedir que sus usuarios accedan a noticias locales y de buena calidad en lugar de pagar su parte justa a las organizaciones de noticias», de acuerdo a lo consignado por Reuters. Además, hizo un llamado a la defensa de los intereses canadienses ante los gigantes tecnológicos.

Rachel Curran, directora de políticas públicas de Meta en Canadá, argumentó que la empresa cree que las personas no utilizan sus plataformas en busca de noticias. Según Curran, los medios de comunicación comparten voluntariamente contenido en Facebook e Instagram para expandir su audiencia y mejorar sus resultados. Sin embargo, la respuesta gubernamental enfatiza que es esencial asegurar un trato justo para las organizaciones de noticias, especialmente en un momento en que la información veraz y confiable es crucial.

Esta no es la primera vez que empresas tecnológicas se enfrentan a regulaciones que buscan que paguen por el contenido de noticias. En junio, tanto Meta Platforms como Google anunciaron que bloquearían el acceso a noticias en sus plataformas en Canadá como respuesta a la ley. Esta tendencia es parte de un movimiento global para responsabilizar a las firmas tecnológicas por el contenido que circula en sus plataformas, y se asemeja a la ley australiana que se aprobó en 2021.

Lecciones de la experiencia australiana

La ley australiana se convirtió en un punto de referencia importante en la discusión sobre el pago por contenido de noticias. Google y Facebook inicialmente amenazaron con restringir sus servicios en Australia debido a la legislación. Sin embargo, tras enmiendas y negociaciones, ambas empresas llegaron a acuerdos con empresas de medios australianas. Esta experiencia sirve como un recordatorio de la necesidad de encontrar un equilibrio entre las preocupaciones de las plataformas tecnológicas y la sostenibilidad de la industria de noticias.

A pesar de las similitudes, hay diferencias clave entre las leyes australiana y canadiense. Google argumenta que la ley canadiense es más amplia en su alcance, ya que no solo se refiere a los enlaces de noticias en los resultados de búsqueda, sino que también puede aplicarse a medios que no producen noticias directamente. Esto plantea preocupaciones sobre cómo la ley podría afectar a una variedad de plataformas y empresas, no solo a las que tradicionalmente distribuyen contenido de noticias.

Valor económico y la perspectiva de Meta

Meta Platforms sostiene que los enlaces a artículos de noticias representan menos del 3% del contenido en el feed de sus usuarios y argumenta que las noticias carecen de valor económico. Sin embargo, esta posición es desafiada por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, quien ha calificado este argumento como «erróneo y peligroso para nuestra democracia y economía». El debate sobre el valor económico y la importancia de las noticias en las plataformas digitales sigue siendo un tema central en esta discusión.

La decisión de Meta Platforms de bloquear el acceso a noticias en Facebook e Instagram ha generado críticas de la emisora pública de Canadá CBC, que la considera un abuso de poder de mercado. Esta acción plantea preguntas sobre el papel y la responsabilidad de las empresas tecnológicas en la distribución de información y su impacto en la diversidad y calidad de las fuentes de noticias disponibles para el público.

A medida que evoluciona el enfrentamiento entre Meta Platforms y el gobierno canadiense, la industria está observando atentamente cómo se desarrolla este proceso en Canadá. La pregunta fundamental que subyace es si las empresas tecnológicas pueden y deben desempeñar un papel más activo en la distribución y compensación por el contenido de noticias. Esta disputa destaca la importancia de equilibrar los intereses de las plataformas digitales con la integridad y sostenibilidad del periodismo en la era digital.