Instagram trabaja en función de etiquetado de contenidos generados por IA

Con el auge de la IA generativa, cada vez es más difícil distinguir cuando una imagen es natural de cuando es generada por Inteligencia Artificial, incluso para personas más experimentadas. A este respecto, no son pocas las iniciativas que están surgiendo para integrar tecnología capaz de identificar y etiquetar las imágenes generadas por IA en redes sociales.

Y es que existe la preocupación, tanto por parte de gobernantes como de empresas tecnológicas, que temen que los avances en IA generativa sean utilizados por personas malintencionadas para crear contenidos con el que traten de engañar al resto de personas.



Etiquetado de contenidos generados o modificados por IA

Alessandro Paluzzi, conocido filtrador de novedades en las principales redes sociales, señaló ayer en su cuenta de Twitter/X que Instagram está trabajando en una función dedicada al etiquetado de los contenidos que hayan sido creados o bien modificados mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

En la captura deja ver que podrá ser el propio creador o bien Meta quien etiquete los contenidos generados o modificados por la IA de Meta.

Llama 2 abriendo puertas a nuevas funciones en Meta

Recordemos que de forma muy reciente, Meta presentó su avanzado modelo Llama 2 con una serie de notables mejoras con respecto a Llama 1, y que servirá además para potenciar nuevas funciones dentro de los servicios de Meta, según señaló el propio Mark Zuckerberg en una llamada de ganancias trimestrales la semana pasada, añadiendo que:

Puede imaginar muchas formas en que la IA podría ayudar a las personas a conectarse y expresarse en nuestras aplicaciones: herramientas creativas que facilitan y hacen más divertido compartir contenido, agentes que actúan como asistentes, entrenadores o que pueden ayudarlo a interactuar con empresas y creadores, y más

La IA estará detrás de más funciones en Instagram

De momento Instagram no quiere hacer anuncios al respecto, pero no es la única novedad detectada por Paluzzi, ya que también ha visto que Instagram se encuentra trabajando en otras funciones potenciadas por la IA generativa, incluyendo la que permitirá resumir mensajes directos largos (no dudamos que en algún momento también pueda llevarlo a WhatsApp en un futuro), e incluso otra que permitirá llevar a cabo ediciones artísticas en las Historias efímeras.

Que Llama 2, la IA generativa de Meta llegue a impulsar estas y otras nuevas funciones dentro de sus servicios es algo que se puede entender perfectamente, sólo que hace falta tiempo para que estas nuevas funciones lleguen a materializarse, si bien desconocemos los motivos por el que desde Instagram aún no se quiere hacer declaraciones al respecto.

En cualquier caso, es cuestión de tiempo que estas funciones vayan desfilando conforme estén listas, para lo cual también deberán pasar por un periodo previo de pruebas con un número limitado de usuarios. Ya veremos con qué nos llegarán a sorprender en los últimos meses.

Vía: Engadget